“Él me tenía bloqueado”: Eduardo Luis habló de su relación con el Cantante del Gol

Mucho se habló sobre la relación de Eduardo Luis López y Javier Fernández Franco ‘el cantante del gol’, mientras coincidieron como narradores en Win Sports. Entonces, el ‘Toxirrelator’ rompió el silencio y explicó cómo se llevan ambos.

Eduardo Luis habló en ‘Mix Colombia’ acerca de su relación con Javier Fernández y dejó claro que en ningún momento tuvieron algún problema, pero sí le hubiera gustado que existiera una relación más cercana, especialmente porque el ‘Cantante’ con el papá de Eduardo Luis fueron muy cercanos.

“Yo nunca tuve una diferencia con él. Digamos que él y yo nunca tuvimos una relación cercana a pesar de que pudimos haberla tenido, Mi papá descubrió al ‘Cantante’ si se quiere. Ese man era un narrador de Todelar en Cali y a mi papá le fascinaba como narraba. Él me decía ‘hijo yo con este man le puede ganar a Múnera en Medellín’ y se lo lleva a Medellín en 1997. El cantante y mi papá crecen mucho, les va muy bien en sintonía y ya venía Francia 1998 donde iban a ser pareja del Mundial en el canal RCN que justo arrancaba en ese Mundial. Pero a mi papá le da por morirse el 30 de diciembre del 97′.

Entonces, Eduardo Luis confesó que sintió más celos por parte de Javier Fernández que apoyo o admiración, al punto que hasta lo tenía bloqueado de sus redes sociales:

“Entonces yo pensé que íbamos a ser mucho más cercanos, pero realmente lo que yo más sentí fue celos que cualquier otra cosa. Yo quiero ser el mejor, eso es lo que me gusta a mi, es mi forma de ver el mundo, no lo escondo, no me interesa venderme perfil bajo y por eso trabajo, me cuido y soy disciplinado.

Él me tenía bloqueado en Twitter. No hay conflicto, si pasa lo saludo pero nada más".