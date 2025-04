Jhonny Rivera estalló contra colega del popular al que él ayudó; lo tildó de “ladrón y estafador”

El pereirano Jhonny Rivera es de los pocos del género del despecho capaz de hacer un ‘sold out’ en el Movistar Arena de Bogotá, algo que cumplirá el próximo 3 de mayo. En medio de esta alegría se le presentó un ‘cacharro’ al que tuvo que salir a dar respuesta, luego de que uno de sus colegas y sus fans lo tildaran de “ladrón y estafador”.

Rivera es consciente de lo importante que es tener un buen manejo de las redes sociales, por lo que su arduo trabajo en lo digital lo ha llevado a acumular más de 3,6 millones de seguidores en Instagram; plataforma que usó para dar respuesta a estas fuertes acusaciones realizadas por Francisco Gómez, ‘El nuevo rey de la música popular’, con quien tiene la canción ‘Tomando Cerveza’, quien señala a Jhonny de haber tomado parte de las regalías que le corresponden por el tema, y por el hecho de que Rivera lo tiene posteado de manera única en su canal de YouTube.

“Tengo que salir a defenderme porque me están tratando de ladrón y estafador, que supuestamente le robé los derechos a Francisco Gómez de la canción ‘Tomando Cerveza’. (...) Él es el autor de la canción y yo tengo la copia del registro y Sayco es la que le paga a él, no yo. (...) Yo lo registré a él como intérprete, porque interpreta una canción conmigo. (...) Cuando un artista pequeño busca grabar con uno grande, busca visibilidad. (...) La música funciona así, quien hace la inversión, recupero mi inversión, pagué el video, e incluso lo traje al pueblo mío a grabar, motivos para que el video esté en mi canal de YouTube. (...) Yo no he robado, yo sé que él no está haciéndolo de mala fe. (...) Cuando un artista está empezando, solo busca visibilidad. Quiero aclarar que yo no tengo problema con él”, fue la contundente respuesta del intérprete de ‘El Intenso’.

¿Francisco Gómez es hijo del ‘Rey del Despecho’, Darío Gómez?

“Darío Gómez no es familiar mío, no es tío, ni hermano, ni papá, nada que ver con la familia de Darío. Eso sí, tengo muy buena amistad con algunos de sus hermanos. Mi música ha sido muy original, pero sí, viene con un estilo muy al ritmo de Darío, porque crecí escuchando esta música; para nadie es un secreto que él es un referente para todos los cantantes de música popular”, con estas palabras el intérprete de ‘¿Quién perdió?‘, descartó ser familiar del fallecido ‘Rey’-