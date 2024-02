“No me metan la culpa”: Westcol respondió a quienes lo tildan de “mala influencia”

El influencer Westcol no se quedó callado ante las críticas y respondió a aquellos usuarios en redes sociales que lo tildaron de ser una “mala influencia”.

La pareja de Aída Victoria Merlano señaló de que nunca se ha visto como una persona que pueda repercutir de manera negativa en la sociedad, en especial en los jóvenes. Sin embargo, los internautas no pensaron lo mismo que Luis Villa, nombre real del streamer.

“Yo mala influencia?, quizás, pero si yo influyo más en los jóvenes desde mi casa es porque en la casa del joven no están haciendo bien el trabajo los padres, no me metan la culpa a mí”, dijo el creador de contenido en su cuenta de la plataforma X, señalando en otro mensaje que se consideraba una “buena influencia” a pesar de los ataques en su contra.

Luego indicó que se ha dedicado a tender la mano a varias personas, ofreciéndoles trabajo con buena remuneración. “Qué hace Westcol por el país, dicen algunos, tengo siete empresas con más de 80 empleados con buen salario todos y horarios flexibles, estamos dando empleo honrado a un montón de jóvenes que no tenían trabajo”, dijo Westcol.

Publicación de Westcol El streamer reaccionó a las críticas por tildarlo de mala influencia en las redes sociales. / Foto: Captura de X

Sus publicaciones generaron comentarios de todo tipo, cuestionando sus acciones difundidas a través de las plataformas digitales.

“¿Su comportamiento de matón narco, es un buen ejemplo?”; “Eso se lo dijo Aida, esa capacidad de raciocinio no es de él”; “¿No considera que usted tiene comportamiento de traqueto y criminal peligroso?”; “Una mala influencia no, una pésima influencia”; “Cuál es el nombre de esas siete empresas, cuál es el salario que pagan en sus empresas, en qué ciudades están sus empresas?, fueron parte de las reacciones menos agradables que recibió en su cuenta personal.