Luly Bossa se sinceró la delicada enfermedad que padece y por la que tendrá que someterse a cirugía

Luly Bossa es una reconocida actriz nacida en Barranquilla que ha estado en varias producciones televisivas y de teatro de país, pero su historia de vida impactó a muchos de sus seguidores tras conocer que uno de sus hijos sufría de una enfermedad degenerativa y que su crianza fue un reto que Luly enfrentó con gran altura; tras el reciente fallecimiento de su hijo, ha seguido usando sus redes sociales para mostrar como vive su duelo, además de comentar algunos de sus proyectos.

Aunque Luly ha seguido compartiendo gran parte de su vida tras su pérdida, y por medio de sus redes sociales compartío parte de la afección de salud que está padeciendo. La actriz barranquillera indicó que este problema lleva algunos años afectando su salud, pero es ocasional y son unas manchas de sangre que aparecen en sus brazos. En sus historias, Luly contó: “me está pasando una cosa, a veces se me quita y a veces regresa, me viene pasando hace dos años. Así que esta inquietud me ha hecho a buscar a la gente que sabe”.

La actriz se sometió a una serie de exámenes, y a partir de ellos decidió quitarse las prótesis mamarias. Como ha sido tendencia hace algunos años, el síndrome de Asia, que muchas mujeres han dicho padecer diversos síntomas como dolor, debilidad e inflación muscular que afectan su salud y estado de ánimo de quien porta las prótesis mamarias.

Es por esta razón, que muchas mujeres se han sumado a quitarse las prótesis de aumento mamario, Luly compartió parte de su historia y las razones por las que decidió someterse a este nuevo procedimiento médico, y dijo: “para resolver mis dudas, tome la decisión de quitarme las prótesis mamarias, siento que es la causa de estos puntos de sangre”.

Muchos de sus seguidores apoyaron a Luly y además, mujeres que se han sometido al proceso de remoción de las prótesis mamarias, le contaron su experiencia y como cambió sus vidas.