Felipe Arias se fue en contra del Estado por declaraciones sobre la patria potestad de los hijos en Colombia

Ante el alarmante aumento de los casos de fiebre amarilla en Colombia, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó unas declaraciones en las que indicó que la “patria potestad de aquellos menores cuyos padres impidan su vacunación es perteneciente al Estado”; palabras que han hecho un gran eco en el país hasta el punto que varios políticos y figuras públicas han salido a manifestar su desacuerdo, dentro de ellos el presentador de Noticias RCN, Felipe Arias.

“Todo niño, niña o adolescente menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Bienestar Familiar. Hay una Alcaldía que lo ha hecho muy bien y ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados, porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado”, fueron las palabras de Jaramillo que están siendo rechazadas por personalidades como la candidata a la presidencia Vicky Dávila, misma que expresó: "Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que este Gobierno delirante crea que le pertenece la patria potestad de nuestros hijos menores de edad. Infame y peligroso“

A las palabras de Dávila, se les sumó las de Arias, hombre con el que compartió set en ‘Nuestra Tele’ y quien aprovechó lo masivo de sus redes para extender su rechazo.

“Yo como padre de tres hijos, Sofía, Pablo y Martín; no permito ni permitiré nunca que el Estado tenga la patria potestad de ellos, el Estado no lo puede hacer. Con mis hijos no te metas”, afirmó el comunicador reconocido por muchos por su sección “No se quede callado, denuncie’.

“Excelente Felipe, esto es algo que no aceptaremos jamás”, “Gracias por prestar tu voz para defender a los niños de Colombia”, “Este es el verdadero apoyo que necesitan los hogares colombianos”, “Tenemos que levantar la voz”, “Definitivamente este gobierno solo quiere quitarnos nuestras libertades”, “Mis hijos son míos y son sagrados”, y “El guerrillero y sus secuaces se creen dueños de Colombia y sus habitantes”, fueron algunas de las reacciones en el clip del periodista.

