Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo defiende a su esposa, Beatriz Gómez, tras denuncias sobre abuso de poder: “Ataques machistas”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso de las recientes denuncias que vinculan a su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, con un presunto abuso de poder en el manejo de contratos relacionados con un proyecto millonario para la compra de un buque hospital destinado a las comunidades del Amazonas. Jaramillo, en un mensaje publicado en sus redes sociales el 6 de abril de 2025, rechazó con vehemencia las acusaciones y defendió la trayectoria profesional de su compañera sentimental, en medio de un ambiente de ataques y cuestionamientos.

La respuesta del ministro Jaramillo sobre los ataques a su esposa

En su pronunciamiento, Jaramillo no solo refutó las acusaciones que la vinculan con una mala gestión en el contrato del buque hospital, sino que también subrayó la falta de fundamento de los señalamientos. El ministro recordó que Beatriz Gómez fue nombrada en 2022 como funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud, mucho antes de que él asumiera el cargo de ministro, lo que, según él, elimina cualquier posible conflicto de intereses. “Desde que fui nombrado Ministro de Salud y Protección Social, los ataques contra mi esposa no han cesado. Quienes la señalan omiten deliberadamente que su nombramiento fue realizado en 2022 por el superintendente Ulahi Beltrán”, explicó.

Jaramillo también destacó que, al inicio de su mandato, expuso su unión marital ante la Función Pública para asegurarse de que no existieran inhabilidades o impedimentos legales que pudieran afectar su desempeño en el ministerio. La respuesta fue clara: no hay ningún impedimento. Sin embargo, el ministro no dudó en señalar lo que él considera un sesgo de género detrás de los ataques, afirmando que estos buscan reducir a su esposa a una figura secundaria debido a su vínculo con él. “Es profundamente indignante que, a pesar de esta claridad jurídica, los ataques persistan, y más grave aún, que se realicen con un sesgo evidentemente machista”, agregó Jaramillo.

Las acusaciones de abuso de poder hacia Beatriz Gómez

El origen de la controversia se encuentra en un proyecto anunciado en agosto de 2024 por el Ministerio de Salud, que tenía como objetivo la compra de un buque hospital para atender a las comunidades más apartadas de la región del Amazonas. Para este proyecto se destinaron 55.000 millones de pesos. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por varios obstáculos, tanto legales como financieros, y se ha visto envuelto en controversias sobre el manejo de los recursos.

El periodista Daniel Coronell fue uno de los primeros en destapar las denuncias sobre el posible abuso de poder por parte de Beatriz Gómez. Según Coronell, la esposa del ministro no solo ocupaba un puesto de alta responsabilidad en la Superintendencia Nacional de Salud, sino que también estaría involucrada directamente en la ejecución del proyecto del buque hospital, presionando a funcionarios para que firmaran los contratos sin las debidas garantías legales. En su columna publicada en la revista Cambio, Coronell expuso que Gómez había intervenido de manera directa, incluso intimidando a funcionarios del Ministerio de Salud para que agilizaran la firma de los documentos.

La polémica grabación filtrada

Una de las pruebas que ha alimentado la controversia es una grabación filtrada que muestra a una persona, aparentemente Beatriz Gómez, presionando a funcionarios para que firmaran un contrato de manera apresurada. En el audio, la voz de la persona en cuestión asegura que, si no se firmaba el documento, los responsables deberían presentar su renuncia. Esta grabación ha causado revuelo en los medios y en la opinión pública, especialmente porque parece demostrar que la funcionaria estaba actuando fuera de su ámbito de competencia.

Sin embargo, Beatriz Gómez Consuegra negó enérgicamente estas acusaciones, asegurando que la grabación no refleja la realidad y que no reconoce su propia voz en el audio. Además, afirmó que el proyecto del buque hospital era competencia exclusiva del Ministerio de Salud y no de la Superintendencia, como se había sugerido. Pese a las aclaraciones de Gómez, la controversia continuó, con las autoridades de la Superintendencia Nacional de Salud removiendo de su cargo a Lina Baracaldo, la agente interventora que se había opuesto a la firma del contrato bajo las condiciones planteadas.

Las acusaciones y la respuesta de Jaramillo han dejado una división en la opinión pública, entre quienes apoyan al ministro y su esposa, y quienes creen que las denuncias de abuso de poder deben ser investigadas a fondo. Lo cierto es que, mientras se aclara este escándalo, los señalamientos sobre la intervención de Beatriz Gómez en la compra del buque hospital y las presuntas irregularidades en el manejo de los contratos continúan siendo tema de debate en el ámbito político y social.