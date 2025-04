Aurelio Cheveroni, de ‘Yo me llamo’, se burló de Jorge Alfredo Vargas por su pérdida de peso, “ya no es gordo Alfredo”

‘Yo me llamo’ es uno de los ‘realities’ más reconocidos en Colombia, donde el equipo de jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz buscando encontrar al doble perfecto de su artista favorito entre los cientos de imitadores que se presentan. Una de las más recientes sorpresas tuvo que ver con el nuevo jurado, Aurelio Cheveroni, recordado personaje de ‘Club 10′ de Caracol Televisión.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Amparo Grisales ‘le cantó la tabla’ al nuevo jurado de ‘Yo me llamo’, “cállate, estoy hablando yo”

Hace pocos días ‘Yo me llamo’ le dio inicio a una nueva fase del ‘reality’, donde los más pequeños de la familia son quienes tienen el protagonismo llegando a los escenarios para mostrar el talento que cuentan desde su artista favorito, donde el talento ha sido indudable, pero también la serie de buenos comentarios ante la presencia de Aurelio, incluso le piden a Caracol que se convierta en el jurado oficial.

Pero antes de su llegada oficial a ‘Yo me llamo’ estuvo realizando una ronda de medio entre ellas en ‘Blu Radio’ bajo ‘Voz populi’, es decir, en compañía de Jorge Alfredo Vargas, donde las diversas declaraciones no se hicieron esperar: “Hola, ¿cómo están, chicos? En esta mesa. Hola, gordo Alfredo, es ¿gordo Alfredo? Pero ya no es gordo, Alfredo… Es flaco Alfredo, casi no te reconozco, te cuelga toda la piel… Oye, pero por dentro sigues siendo", fueron las declaraciones que añadió Aurelio Cheveroni, mientras que las risas fueron evidentes por parte de Jorge Alfredo Vargas.

Cabe resaltar que la acogida que ha tenido la integración de Aurelio Cheveroni a ‘Yo me llamo’ ha sido evidente a través de las redes sociales, pues para muchos es recordar la infancia, ya que durante años hizo parte de la televisión colombiana.

¿Cuántos millones se lleva el ganador de ‘Yo me llamo’?

El ganador de la décima temporada de ‘Yo me llamo’ se llevará 500 millones de pesos, esto sin dejar de lado, los millones que dan a lo largo de la competencia, sumando mucho más a esta cifra oficial. En cuanto al premio de ‘Yo me llamo Mini’, el pequeño se llevará un bono educativo de 100 millones de pesos, lo que también termina siendo un alivio y una ayuda para los padres del menor ganador.