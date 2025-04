Mabel Moreno de ‘La reina del flow’ de Caracol reveló que sufrió maltrato de su ex; “estaba acabando con mi ser”

La ciudad de Barranquilla vio nacer hace 41 años a Mabel María Moreno, una de las más destacadas actrices que tiene Colombia, algo que está asociado con el éxito de las producciones en las que ha participado, la última de ellas ‘Medusa’ de la plataforma Netflix, en donde tuvo su protagónico al interpretar a ‘Úrsula Hidalgo’. Justamente esta talentosa mujer abrió recientemente su corazón en una entrevista en la que habló de depresión y del reprochable maltrato que sufrió por parte de una de sus exparejas.

‘La reina del flow’, ‘El señor de los cielos’, ‘La nocturna’ y ‘La ley del corazón’, son otros de los productos audiovisuales en los que ha participado Moreno, el último en mención uno de los más trascendentales de su vida, ya que allí conoció a quien es hoy su expareja, el también Iván López, de quien se separó después de 8 años de ‘idilio’.

Mabel Moreno Foto tomada de su Instagram @mabelmoreno1

Precisamente los temas del corazón y la salud mental fueron el centro de conversación de la entrevista que Mabel le concedió al pódcast ‘La Lupa’, presentado por Laura Anzola, formato en el que Lara reveló detalles del fin de su relación y como ello contribuyó a encontrar una nueva versión en ella.

“Yo salí de la depresión el día que decidí separarme, de salir de esa relación. En mi caso, la depresión eran decisiones aplazadas. Cuando tú estás en una relación donde hay maltrato psicológico no hay claridad para tomar ciertas decisiones y eso le puede pasar a muchas mujeres. Entonces es muy complicado profundizar lo que estás sintiendo”, expresó Moreno.

“Yo me estaba dando cuenta que con cositas y detalles esa persona estaba acabando con mi ser, con mi espíritu, con mi brillo, con mi felicidad. Yo salgo de esa relación y a los diez días yo ya no estaba deprimida. Mi cerebro estaba viviendo otra, estaba funcionando de otra manera, tenía ganas de vivir. Yo salgo de ahí con dos millones en mi cuenta y un contrato con una marca de joyas que me iba a pagar tres meses. (...) Empecé a trabajar sin parar y a los cuatro meses yo ya tenía para comprarme mi apartamento. Cuando uno toma decisiones valientes, la vida de alguna manera te abraza”, añadió.