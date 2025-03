Mabel Moreno de ‘Medusa’ salió en defensa de Shakira: “¿Tú qué le debes a alguien que se te metió a tu casa? "

Mabel Moreno se ha convertido en una clara referencia de las artes en Colombia y el resto del continente, pues siempre sabe cómo darle vida a cada uno de los papeles de los que ha tenido la responsabilidad de personalizar de manera exitosa.

Recientemente estuvo de invitada en el programa ‘Desnúdate Con Eva’ con la destacada Eva Rey, por lo que esta dio a conocer un pequeño adelanto de lo que será el programa completo.

Dentro del extracto una de las preguntas fue más que directa, pues Eva Rey le cuestionó “¿Te has muerto por pedirle el autógrafo tú a alguien o una foto?”, a lo que la actriz respondió que “me hubiera encantando haberme tomado una foto con Gustavo Cerati, antes de que se fuer, por ejemplo. Ese es un personaje que admiro, todavía lo admiro mucho y ya, ya no fue posible”.

Sus fanáticos siempre lo apoyaron Foto: Wikipedia Commons

Seguidamente indicó que resto no tenía a otro artista así, aunque la excepción es Shakira, pues desde que la vio en concierto le pareció maravillosa y que se gozó la presentación.

“Qué show el de esta vieja, muy poderosa, empoderada y a mí me encantó su fase las mujeres ya no lloran ya facturan, y este es un maldito, y en vez de decir como todas las mujeres que nos toca ser ‘polite’ no somos amigos, no. Sí, fue un desgraciado y lo vendió y monetizó, me encanta en ese momento Shakira… ¡Sí!”, dijo Mabel Moreno.

Luego Eva Rey la interrumpió para recordarle que en ese proceso también vendió a Clara Chía Martí, por lo que la actriz indicó que “Ah bueno, pero no es que se le metía a la casa de ella ¿Tú qué le debes a alguien que se te metió a tu casa? O sea, bueno, cómete al marido, pero en un hotel maric@, pero ¿metete a la casa? ¿en las sábanas de uno? No, yo también la pongo así, yo también dijo: claramente no es como suena”.

Shakira en 'Última' Foto: captura de YouTube

Ante el tema de infidelidad Eva Rey no pasó por alto preguntarle si alguna vez le han puesto los cachos, a lo que contestó que no lo sabe “si me los han puesto, me los han puesto superbién”.

Sobre si ella es quien los ha puesto respondió que termina antes “si a mí ya me está gustando alguien, o sea, que me pasó alguna vez, terminé relación y ahí sí empecé esta otra”.