Cancelarían Medusa, nueva serie de Netflix, por afectar “el honor” de poderosa familia barranquillera

Netflix lleva un par de semanas promocionando Medusa, su nueva serie llena de talento colombiano y protagonizada por Juana Acosta, Sebastián Martínez y Manolo Cardona. Sin embargo, tanto el tráiler como los comentarios en redes empezaron a generar rumores y, tras un video publicado por Abelardo de la Espriella en sus redes sociales, explotó una polémica que impedirían el estreno de la producción este 5 de marzo.

“Logré cancelar la serie Medusa”, anunció el abogado Abelardo de la Espriella en un video difundido en redes sociales: “No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se mancille el nombre, el honor y todo lo que ha hecho una importante familia de esta ciudad, en manos de la gente de Netflix, de esa serie Medusa”, enfatiza.

De la Espriella, además, muestra en su video, imágenes sobre cómo ya se están censurando las vallas y demás anuncios publicitarios de Medusa en toda Colombia y, ante esta situación, el país entero está especulando cuál es la familia cuyo buen nombre está protegiendo el famoso jurista.

La polémica surge a raíz de la trama de Medusa, un thriller que la propia plataforma describe como la historia de una familia barranquillera detrás de un conglomerado de empresas más poderosas de la costa Caribe. Esto desató especulaciones sobre qué familia barranquillera podría ser. Lo que parecía un simple rumor en redes como X y TikTok tomó fuerza y ​​se convirtió en un escándalo tras el video de Abelardo de la Espriella.

La historia de Medusa está llena de traiciones, corrupción y una lucha oscura por el poder al interior de una familia multimillonaria del Caribe colombiano, con grandes vínculos políticos y dueña de múltiples empresas y un popular equipo deportivo, en la que incluso hay un atentado al personaje interpretado por Juana Acosta, Bárbara Hidalgo, el cual va a desatar toda la trama.

El propio personaje nos hace una introducción a lo que se viene con la siguiente sentencia: “No sé qué me duele más, si descubrir lo despreciable que es mi familia o darme cuenta que yo era como ellos”. Sin embargo, tras el video de Abelardo, este es el momento en que no se sabe si podremos ver o no la serie.

De la Espriella, sin especificar a qué familia está defendiendo, alega que “si hoy permitimos que Netflix y Medusa hagan esto, mañana podrán hacer lo que se les venga en gana”, y remata su contundente pronunciamiento asegurando que “Medusa no va”.

PUBLIMETRO buscó una posición oficial de Netflix ante el anuncio de De la Espriella, pero la plataforma oficial aún no se ha pronunciado oficialmente. Lo cierto es que en las calles ya las vallas que estaban a comienzos de esta semana, están censuradas, anunciando el estreno de Medusa este 5 de marzo, lo que hace que se especule con que el abogado habría logrado su objetivo de proteger “el honor” de una familia que aún no conocemos, pero de la que no se deja de hablar en redes sociales.