Esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ confesó si perdonaría una infidelidad; aclaró si vivió esta situación

‘La casa de los famosos’ en su segunda versión y siendo transmitido por el Canal RCN, se encargó de reunir a todo un grupo de figuras, quienes son aislados en una misma casa donde sacan a flote sus diferentes personalidades. Pero cada semana uno de ellos termina siendo el eliminado, es decir, el menos votado por el público. También otro de los detalles que llamó la atención tuvo que ver precisamente con la llegada de Marcelo Cezán gran amigo de Carla Giraldo y uno de los presentadores más conocidos en Colombia en medio de su auge en canales nacionales, la esposa de Marcelo Cezán confesó si perdonaría una infidelidad.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Esta es la razón por la que ‘La Casa de los Famosos’ eligió a Manelyk como intercambio de Melissa Gate

La esposa de Marcelo Cezán es Michelle Gutty, quien ha logrado ganar una amplia visibilidad por su talento en diferentes disciplinas, entre ellas se destaca la actuación, la música, el baile y siendo como coach de acentos. El amor entre ellos ha perdurado durante más de una década, apoyándose en los momentos buenos, pero también en los buenos.

Si bien, el presentador de ‘La casa de los famosos’ no suele ser tan activo en sus redes sociales, quien sí lo termina haciendo es Michelle Gutty, quien ha contado con una amplia acogida. Allí, recientemente, se encargó de realizar una dinámica de preguntas en la que se destacó si perdonaría unos cachos.

“Uy la pregunta. Ese es el instinto de cualquier ser humano, mujer u hombre, pero la verdad es que yo no. Yo perdonaría, no sé si mi relación seguiría, creería que sería muy complejo seguir con la relación, claro que lo perdonaría, quién soy yo para no perdonar, pero no sé si la relación seguiría. Ahora, habría que vivir esta situación, habría que estar ahí para saber como actuar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuál fue la millonaria compra que realizó el hijo de Marcelo Cezán sin permiso?

El hijo de Marcelo Cezán, Fabricio, quien estaría sobre los 7 años de edad, habría tomado la tarjeta de su mamá, Michelle Gutty y se gastó alrededor de 1 millón de pesos en algunos juegos, lo que trajo consigo un regaño y un castigo por parte de sus padres. La encargada evidenciar estos hechos fue Michelle, pues el pequeño buscó redimirse de los errores cometidos.