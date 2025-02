Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty se encomendaron en su fe para el éxito de proyecto lejos de RCN

Marcelo Cezán y Michelle Gutiérrez conforman una de las parejas más fuertes del jet set colombiano, unión que no solo está fortalecida por su matrimonio, también por la inmensa fe que ambos le tienen a Dios. Justamente la cantante y locutora está más que dichosa por el nuevo proyecto en el que le hará honra a su fe y en el que también participa el amor de su vida.

Ya se van a completar ocho años del día en el que Cezán y Gutiérrez se juraron ser fieles a sus sentirse frente al altar, idilio al que en los últimos meses le han llovido decenas de bendiciones, dentro de ellas la oportunidad laboral de Michelle, que la llevó a trasladarse a EL Salvador; y la llegada de Marcelo a ‘La Casa de los Famosos’, como presentador, labor que antes era ejecutada por Crsitina Hurtado.

Así luce la ‘mansión ' de Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutiérrez Foto: Tomada de redes sociales

Pero las alegrías no se detienen, ya que Gutiérrez dio recientemente una noticia que le alegró el día a sus más de 181.000 seguidores en Instagram, la grabación de los clips de su nuevo proyecto musical, el cual ha encomendado a Dios, ya que allí está plasmado su sentir más grande, el jamás renunciar al canto.

“Jamás me voy a rendir, nací para cantar, actuar, enseñar la magia que se puede hacer con la voz en el mundo de los acentos hispanos, el doblaje y la locución, nací para bailar y transmitir a través de mi trabajo todas las emociones posibles. (...) Amo lo que hago y me apasiona profundamente. Siempre me entregaré en alma y cuerpo a mi ser artista. Mi plan B es mi plan A y con Dios de la mano seguiremos siempre trabajando para hacer arte de manera impecable, porque tarde o temprano el esfuerzo y el trabajo bien hecho da sus frutos”, expresó emocionada la pareja de Cezán en un reciente post.