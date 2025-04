“Cállate, pendeja”: Paquita, la del barrio, de ‘Yo me llamo’, protagonizó disputa con una de sus colegas

Yo me llamo Mini

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento que pertenece a Caracol Televisión y cuenta con todo un grupo de jurados como lo son Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y ahora Aurelio Cheveroni, quienes se encargarán de encontrar al doble de su artista favorito.

La nueva etapa de ‘Yo me llamo’ es más conocida como ‘Yo me llamo Mini’, donde los niños son quienes ahora son los protagonistas, también desde su artista favorito, pero tendrán como mentores a los 21 participantes que siguen en competencia.

Los menores terminaron sorprendiendo no solo al jurado de ‘Yo me llamo’ sino también a los participantes, quienes desde ya empezaron a elegir a quién deseaban apadrinar, pero como es costumbre en este tipo de situaciones, las diferencias se hace presentes y por supuesto, las actitudes no pasaron de largo.

Pues, el turno fue para la pequeña que imitó a Rocío Dúrcal, la menor terminó conquistando a los jurados y hasta erizando a ‘La Diva Colombiana’, quien hasta se erizó con su presentación, pero en el set los 21 imitadores tampoco pasaron de largo y una de ellas destacó que ella sería su elegida, ya que su vestido bastante elegante y de color rojo coincidía e incluso su género.

Sin embargo, este hecho no terminó emocionando del todo a Paquita, ‘La del barrio’, quien reiteró: “Para mí, para mí”, mientras que su compañera reiteró: “Pero si combina conmigo” a lo que la imitadora de la mexicana volvió a contestar: “Es de mi género, de mi música, mis rancheras. Cállate, pendeja que ese baile es para mí”.