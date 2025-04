Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’ incumplió con su trabajo y le abrió la puerta a Hernán Orjuela en televisión

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más destacados del país junto al Canal RCN, siendo esta su competencia directa. A pesar de ello, Caracol ha buscado seguir apuntándole a aquellos programas de entretenimiento que año tras año se han ganado el cariño del público y que a la fecha siguen vigentes. Uno de ellos es ‘Yo me llamo’, un ‘reality’ de imitación que llegó en este 2025 para celebrar su década al aire, también en compañía de figuras como César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales, quien sigue dando de que hablar, pues se conoció que la jurado de ‘Yo me llamo’ incumplió con su trabajo y le abrió la puerta a Hernán Orjuela en televisión.

¿Por qué se fue Hernán Orjuela de Caracol Televisión?

Hernán Orjuela se fue de Caracol Televisión, pues según él deseaba llevar a cabo nuevos proyectos y así contar con mayores tiempos disponibles. Aunque no fue una decisión sencilla, años más tarde se fue de Colombia en compañía de su familia y actualmente es el presentador de ‘Trendiando’ de Nuestra tele internacional’ residiendo en Estados Unidos.

¿Qué pasó entre Hernán Orjuela y Amparo Grisales de Caracol Televisión?

Hace pocos días, Hernán Orjuela llegó a Colombia siendo parte de diferentes medios de comunicación encargándose de referirse a diferentes aspectos sobre su recorrido a nivel profesional. En medio de una conversación con la emisora ‘Tropicana’, el expresentador de Caracol confesó que gracias a Amparo Grisales obtuvo un destacado trabajo en la televisión debido a que ella incumplió con este rol.

Tengo que agradecerle a Amparo que, si no hubiera sido por su incumplimiento, yo no hubiera llegado a la televisión. Le incumpliste a RTI Televisión un proyecto que se llamaba ‘El Show de Amparo Grisales’ los viernes, no llegó, y entonces en ese momento que yo estaba haciendo un programa los viernes en radio, Aurelio Balcácer me oía y me dijo: ¿usted quiere hacer un programa de TV? Y me llamaron a esa franja porque Amparo no llegó. Gracias”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Hernán Orjuela.

¿Cuántos hijos tiene Hernán Orjuela, expresentador de Caracol Televisión?

Hernán Orjuela lleva un matrimonio de más de 25 años con Patricia Valderuten y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a sus dos hijos, Santiago y Gabriela. Por su parte, el joven se encontraría adelantando sus respectivos estudios profesionales, mientras que hace pocos meses su hija, la mayor de la familia, se casó en una boda bastante especial donde el amor y la emoción fue la protagonista.