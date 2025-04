Pipe Bueno estrenó la visa con inusual baile “agropecuario” en Nueva York

Ya son 33 calendarios las que acumula en su rodar el caleño Pipe Bueno, cantante que se ha ganado a pulso la etiqueta de ser considerado uno de los más ‘tesos’ de la música popular. Justamente esta distinción lo llevó recientemente a Estados Unidos a cumplir una de sus metas más grandes, aunque no dejó atrás sus raíces y pensamiento agropecuarios; todo quedó en evidencia en un video que ya es viral.

El prometido de la creadora de contenido, Luisa Fernanda W está que no cabe de la dicha luego de que por fin se le hiciera el ‘milagrito’ de tener su visa americana, proceso que había realizado en varias ocasiones y del que solo había recibido varios no rotundos.

“Simplemente, quiero decirles que me muero de ganas por ir a cantarles, que espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, compren las boletas y no se queden por fuera.”, fueron las palabras de alegría del intérprete de ‘Cupido Falló‘, quien en lo corrido de abril estará cantando en Miami, California y New York.

Precisamente su visita a la capital del mundo ha servido para la creación de varios contenidos para sus redes sociales, especialmente en Instagram donde acumula 9,5 millones de seguidores. En esta plataforma, el vallecaucano subió un clip en el que cantó a grito herido la letra de la canción ‘Me recordarás’, pero con el plus de que lo hizo con un peculiar baile en pleno Time Square. “Un agropecuario despechado canta así en Marinilla y hasta en New York. Solo un verdadero agropecuario puede entenderme”.

“Pipe es demasiado ambiente, lo amo”, “Solo le faltó la media de guaro”, “Esas si son lágrimas de perseverancia y dedicación”, “Me alegra mucho verlo cumplir sus sueños, el que persevera alcanza”, “Te mereces todo lo bonito en la vida”, y “Este es el agropecuario más bonito de Colombia”, fueron algunas de las reacciones.