Pipe Bueno cambió radicalmente su look para cumplir su sueño en Estados Unidos

Con solo 16 años, el caleño Pipe Bueno puso a cantar a todo un país las letras de su canción, ‘Recostada en la cama’, tema que se convirtió en el principal impulsor de su carrera que hoy por hoy lo tiene posicionado como uno de los máximos exponentes del popular, hasta el punto que ya iniciará su primera gira por los Estados Unidos. Ante este momento histórico en su vida, el intérprete de ‘Cupido Falló‘, decidió tomar una radical decisión con su imagen.

A pesar de su éxito su extensa discografía, y su papel como empresario, siendo propietario de un centro de eventos y su restaurante Rancho MX ubicado a las afueras de Bogotá, Pipe no había logrado conseguir su visado para el país del norte, algo que concretó recientemente y que agradeció con un emotivo video dedicado a sus fans en el que expresó:

“Simplemente, quiero decirles que me muero de ganas por ir a cantarles, que espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, compren las boletas y no se queden por fuera.” Posteriormente, mencionó algunas fechas en Miami, Nueva York y en California. “Esto que tanto quise por fin se me dio”, manifestó el prometido de Luisa Fernanda W.

Es tal la alegría que el caleño siente en el pecho y las ganas que tiene de romperla en EE.UU, que él, junto a su equipo de trabajo, decidieron meterle mano a su look, empezando con su cabellera, que en los últimos meses estaba caracterizada por portar varias canas y tonos grisáceos, algo que cambió a lo clásico y a lo que lo caracterizaba en sus inicios, un tono totalmente oscuro.