“Me asusta”: Aida Victoria reveló que su ‘agropecuario’ ya le pidió el segundo hijo

La influencer Aida Victoria Merlano es una de las más exitosas en su nicho, algo que está respaldado por sus casi siete millones de seguidores en Instagram, plataforma que fue testigo de la inusual insinuación que le hizo su actual pareja, referente a si piensan tener otro hijo.

Tras el fin de su idilio con el streamer Luis Villa, más conocida como WestCol, la costeña decidió darle una nueva oportunidad al corazón y empezar una nueva historia con el ganadero caucano, Juan David Tejada, con quien está esperando con ansias la llegada de su primera criatura.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Luego de la confirmación del estado de gestación de Aida, y la posterior confirmación de género, en la que se dio que será un varoncito, WestCol decidió romper el silencio y dar su opinión sobre lo que está viviendo su exnovia:

“Esa situación, ese acontecimiento, yo lo supe como hace tres meses. Yo lo sabía hace rato porque había un problema y yo lo tuve que arreglar en privado, y hablando en privado me enteré. Lo que yo opino de eso realmente es una situación que me pone feliz, me parece chimba porque al final la vida es para cumplir sueños y si usted no se alegra por las personas que están cumpliendo sueños, usted es una mier%#. No pasa nada, no hay rencor”.

Todo esto ha sido motivo de alegría en la vida de Merlano y Tejada y esto ha quedado en evidencia en varias de las historias de Aida, una de ellas en las que su “Agropecuario” le dijo que después de treinta días del parto la iba a “volver a preñar”. “Me asusta porque el día en el que nos conocimos me dijo que me iba a hacer un hijo y acá estamos”, expresó la creadora de contenido ante la situación.