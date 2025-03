Blessd le dio sabio consejo a WestCol antes del embarazo de Aida Victoria Merlano

La costeña Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más afamadas de Colombia, distinción que está respaldada por sus 6,9 millones de seguidores en Instagram, plataforma que estalló en la noche del pasado miércoles 19 de marzo luego de que ella mostrará un video en el que confirmó que está embarazada de su ‘agropecuario’ Juan David Tejada. Ante esta noticia se volvió a hacer tendencia un clip en el que su expareja WestCol reveló que también tenían planeado ser papás.

PUBLICIDAD

La unión y ruptura entre el streamer y la influenciadora fue durante varios meses tema de conversación luego de que a Luis Villa lo señalaran de haberle sido infiel a Merlano, algo que ninguna de las partes confirmó o negó.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> El novio ‘agropecuario’ de Aida Victoria Merlano reveló cómo fue su paso por la cárcel

Aida Victoria Merlano desde las redes sociales Foto: Instagram @aidavictoriam

Lo cierto es que en la actualidad Aida ya tiene su corazón comprometido y se le nota que está más que feliz con Tejada, hombre que es un reconocido ganadero del Cauca, con quien va a tener un retoño en los próximos meses, suceso que Merlano compartió en un video en el que emitió unas emotivas palabras.

“¿Cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no se finge, se aguanta por instinto porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara. Mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro. A la larga, ser fuertes, nos hacemos. Y ante la pregunta de si el aguante vale la pena, sí sería la respuesta. La adversidad resulta convirtiéndose en el taller donde construimos a la mujer que vinimos a ser, y a pesar de todo, siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanza en los senderos más adversos", manifestó.

Ante esto, muchos de los fans de Luis Villa, ‘West’, volvieron a mover en redes un clip en el que él le contaba a Isabella Ladera y Blessd, que cuando estaba con Aida tenía planeado traer un niño al mundo: “Yo con Aida estábamos planeando tener hijos; entonces ya mis amigos internos sabían eso y yo le había dicho a Blessd y él me dijo que no fuera a tener hijos con esa loca. (...) Yo sé que no lo dijo a mal”.