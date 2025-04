Memo Orozco de ‘Sabados Felicitos’ reapareció y está hospitalizado; ¿qué le pasó?

Sábados Felices es una de las producciones más antiguas de la televisión colombiana y son varios los presentadores que han sido la cara principal del programa, este es el caso de Memo Orozco que es uno de los presentadores más recordados por ser quién acompañaba las ocurrencias de los niños de ‘Sábados Felicitos’. En sus redes sociales compartió el accidente que sufrió y lo dejó con una factura.

En sus redes sociales, compartió con una tierna y divertida anécdota las razones por las que está fracturado: “mi mamá siempre me decía que había que ponerse calzoncillos sin rotos por si algún accidente, yo nunca le paraba bolas y preciso ayer me fracturé (fractura de humero), me fracturo y el calzoncillo con un rotito”.

¿Por qué Memo Orozco se fue de Sábados Felices de Caracol?

Durante una entrevista para el cancelado programa ‘Lo Sé Todo’ habló de las razones por las que se despidió del canal nacional y del programa de comedia colombiano, aunque muchos llegaron a rumorar que las razones estaban asociadas al dinero, Memo lo desmintió y afirmó que más bien era la tarea de traer rostros nuevos al formato de ‘Cuentachistes’.

“Yo creo, la salida de nosotros no obedeció a dinero. Yo creo que obedeció a renovación, a que muchas veces piensan, bueno, si son más jóvenes atraen los jóvenes. Sábados felices es un programa que hay mucha gente de edad y la gente de edad ya es fría. Entonces como que metamos jóvenes. Yo no entiendo, son las filosofías de cada uno de los canales y uno está metido en la cabeza, pero no creo que haya sido plata. No creo que haya sido creatividad. Creo que es como renovación”, afirmó Memo.