Estrella de Caracol reveló que fue secuestrado en el Cauca por la guerrilla

‘Sábados Felices’ es uno de los programas más reconocidos de la televisión colombiana y por él, han pasado varias figuras que son consideradas iconos de la comedia. La nómina de comediantes es una larga lista que han pasado desde la modalidad de ‘Cuenta chistes’ hasta ser parte del elenco oficial, este es el caso de ‘Lucumí’ un comediante nacido en Suárez, Cauca y que reveló que fue secuestrado, hecho que cambió su vida.

El comediante lleva varios años participando en el concurso de ‘Cuenta Chistes’ e incluso ganó en una de las ediciones, aunque su vida está en el escenario, pocas veces se ha abierto a contar su historia de vida, en esta oportunidad reveló que fue secuestrado por un grupo al margen de la ley.

Durante una entrevista en ‘La Kalle’ el comediante reveló que este hecho ocurrido en 2020, se lo toma con humor, pero que sin duda lo dejó muy preocupado. Aunque el secuestro no iba dirigido a él, estuvo retenido por algunas horas y posteriormente fue liberado. El comediante afirmó: "Yo he tenido años difíciles. En el año 2020, que fue el de la pandemia, me confundieron con el hijo de un señor importante en el pueblo y estuve retenido por cuatro horas”, comentó el humorista.

Lucimí afirmó que aunque esto lo dejó bastante desanimado, sigue visitando su pueblo natal sin miedo alguno, además el comediante compartió que el reconocimiento.

¿Quién fue el comediante que falleció de Sábados Felices?

Se trata de Jairo Sussa, emblemático libretista de Sábados Felices, dejó una huella la extensa historia del programa, siendo una pieza fundamental en la creación de los sketches que dieron vida al humor de muchos de sus comediantes. La lamentable noticia de su fallecimiento fue anunciada inicialmente por César Corredor a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Con el transcurso de las horas, diversas figuras del icónico show compartieron sus condolencias y rindieron homenaje a su invaluable legado. Entre ellos, Peter Albeiro expresó su cariño con un emotivo mensaje, recordando con nostalgia los momentos compartidos en pantalla y sobre todo el los recordados sketches que estaban entre las rutinas de los comediantes.