Hernán Orjuela mostró la lucrativa manera con la que se gana la ‘papita’ en Estados Unidos

A pesar de que desde hace varios años no hace parte de algún formato de la pantalla chica del país, el bogotano Hernán Orjuela sigue estando en la retentiva de los colombianos, mismos que los recuerdan por su papel como presentador en programas como ‘Día a Día’ y ‘Sábados Felices’. Hoy por hoy Orjuela está radicado en los Estados Unidos y recientemente mostró una de las lucrativas maneras con las que se gana lo de la ‘papita’ allá.

Desde que está viviendo su sueño americano, Hernán ha estado laborando en lo que más le apasiona la tv, teniendo su propio programa en ‘Nuestra Tele Internacional’; pero esto no queda allí, ya que también se hace varios pesos en otras facetas, como la de creador de contenido digital, escritor, académico y conferencista.

A todas estas labores se le suma una nueva especialización, el ‘networking’, herramienta que permite ampliar las conexiones para cualquier empresa o negocio. Justamente estos conocimientos llevaron a Hernán a ser parte del evento ‘Colombians Networking Kendall’, a realizarse el próximo miércoles 12 de marzo en Hammocks Boulevar de Miami. Si usted se encuentra en EE.UU y quiere ser parte de la experiencia, puede adquirir su cupo en la página del evento por solo USD$25 dólares, unos $102.000 pesos colombianos.

Cabe acotar que Orjuela está más que dichoso de vivir en la tierra gobernada por Donald Trump, a pesar de que en internet se crearon varios rumores sobre su supuesto interés de lanzarse a la política, algo que descartó con estas contundentes palabras: “A mí me encanta la política, lo que no me gusta son la mayoría de los políticos. O sea, la política por su naturaleza y por la historia es fascinante y más la de mi país, pero tristemente quienes crean y recrean la política son los que dejan tantos sinsabores. (...) …) Me dicen usted porque no se manda para ser congresista de los colombianos en el exterior, les digo no“.