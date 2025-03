Pipe Bueno reveló la mejor forma para lavar los platos y los seguidores le dieron la razón

Desde hace varios años el cantante Pipe Bueno ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del Latinoamérica.

Él y Luisa Fernanda W forman una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo, pues nunca han estado rodeados de alguna polémica más que las propiciadas por las críticas de sus seguidores. Y recientemente Pipe Bueno ha lanzado un tema que ha llamado la atención de todos.

Semanas atrás se unió a Grupo Firme y Yera para lanzar el tema ‘Me Recordarás’ que tal y como acostumbra llegó cargado de mucho despecho y sentimiento, pero ahora Pipe Bueno ha usado una de las estrofas de la canción para ponerse a lavar platos.

“No me sirvió de ni mierd@ quererte, no vas a olvidarme, por más que lo intentes, tú no vas a olvidarme, por más que busques mis labios en otra parte, cuando estés durmiendo con él, tú vas a extrañarme, ay, no te odio, aunque lo pienses, mami, déjame tranquilo y lejos vete”, canta Pipe Bueno en el video.

Pero sobre la publicación hay un texto con una aclaratoria que desencadenó las risas, pues indicó cuál era su preferencia a la hora de ayudar a su pareja Luisa Fernanda W en las labores del hogar.

“Hobby favorito: cantar despechado y deprimido como si me hubieran engañado, mientas ayudo lavando los platos en casa (Estoy enamorado de mi esposa y sabe que soy así de nacimiento)”, escribió Pipe Bueno.

Tal y como era de esperarse la publicación no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de su comunidad digital, y en medio de los mensajes que le dejaron secundaron su posición sobre cómo se deben lavar los platos.

“Si hay música de despecho, la casa queda más limpia 🥰 🥰 🥰“, “lo importante es que queden bien limpio los platos 😂😂😂”, “Y si quedarán bien lavados esos platos ? Aunque parece que los va es como a quebrar jajajajaja” y “Los platos que culpita tienen😮😂😂😂", son solo algunas de las reacciones que destacan.