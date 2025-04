La millonaria propuesta que recibió Carolina Soto con su familia; fue un sueño cumplido para ella

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento matutino, mayormente reconocido en la televisión colombiana debido al tiempo que lleva al aire, es decir, más de dos décadas. A diario son diferentes los invitados que llegan a formar parte del programa de Caracol, sin dejar de lado que también buscar darle chispa con temas más cercanos a la gente, teniendo que ver con la gastronomía, cuidados físicos y psicológicos, entre otros. Pero, quienes tampoco pasan de largo, son su equipo de presentadores conformados por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carlos Calero y Carolina Soto, quien contó la millonaria propuesta que recibió junto a su familia.

La caleña cuenta con una amplia carrera en la televisión colombiana, motivo por el cual decidió salir de su ciudad natal para así cumplir sus sueños en la capital que ahora están más que materializados. Sin dejar de lado, que otro de sus grandes proyectos fue su familia.

¿Quién es el esposo de Carolina Soto, de ‘Día a día’?

El esposo de Carolina Soto, de ‘Día a día’ es Germán González, un ingeniero mecánico que desde hace varios años adelanta este rol para una compañía y en el que le iría bastante bien. Teniendo en cuenta que son constantes los viajes, pero también los momentos para disfrutar y pasar tiempo de calidad en compañía de su familia.

¿Cuál fue la millonaria propuesta que recibió Carolina Soto, de ‘Día a día’?

La presentadora de ‘Día a día’ compartió un corto clip en el que se encargó de contarles a sus seguidores la propuesta que recibió por parte del crucero de Disney: “Nunca me imaginé que me pasaría por crear contenido. Muchas veces escucho decir a personas quiero ser influencer para que me inviten a eventos y que me regalen cosas. Hoy te quiero decir algo desde mi experiencia, crear contenido te puede llevar a vivir cosas que ni siquiera creías posibles. Ahora si párale bolas a este cuento porque hay correos que te pueden cambiar la vida, un día abrí mi correo y decía: Carolina, te queremos invitar con todo pago junto a toda tu familia abordo de nuestro crucero. Esta historia jamás la olvidaré. Mija lo leí tres veces e iba en el carro, aceptamos tremenda invitación y si me sigues desde ese momento viste como ese sueño se hizo realidad", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Carolina Soto.