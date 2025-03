Carolina Soto, de ‘Día a día’, confesó cuánto le pagaron por su primera pauta en redes, ¿un mejor negocio?

Carolina Soto es una de las presentadoras más conocidas en Caracol Televisión, pues desde hace varios años forma parte del equipo de ‘Día a día’, programa matutino en el que se ha encargado de mostrar sus personalidades y ganarse el cariño del público. Más allá de los logros profesionales obtenidos, su sueño cumplido tiene que ver con conformar una familia junto a su esposo, Germán González, dándole así la bienvenida a sus dos hijos. Ahora, en medio de una de sus más recientes apariciones, Carolina confesó

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Estamos en shock”: Carolina Soto y su familia fueron víctimas de tremenda estafa en vía de Bogotá

La presentadora de ‘Día a día’ además de su presencia en la televisión a diario y estando acompañada de Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero, se encarga de compartir la amistad que han logrado forjar, pues demuestra que es bastante activa en sus redes sociales, alcanzando más de 2 millones de seguidores en su cuenta Instagram.

Pero, con el fin de seguir revelando varios detalles de su trabajo, ahora Soto compartió un corto video en el que contó la realización de su primera pauta en redes sociales. En un primer momento, aseguró que se trató con una reconocida marca de ropa, pues para aquel momento, Instagram, no terminaba siendo una plataforma de trabajo, sino, por el contrario, de compartir cada momento que se vivía a diario.

“Poco a poco empecé a publicar las cosas de mi día a día (…) Ahí pasó algo interesante, otras marcas comenzaron a enviarme sus productos como regalo y yo los publicaba en agradecimiento. Querida sin darme cuenta estaba creando una comunidad, generando confianza y lo mejor compartiendo mi vida de manera auténtica y así fue como un año después llegó mi primera pauta pagar (…) Los cereales, me dieron 500 mil pesos y yo ya me sentía millonaria (…) En que me gasté mi primer pago en un cepillo alisador que porque yo tenía que estar regia en las publicaciones (…) Invité a mi esposo a comer porque fue quien me ayudó“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Soto.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día’?

Carolina Soto tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Germán González. El primero en llegar a la familia fue Valentino, quien estaría sobre sus 8 años de edad y años más tarde llegó su segunda hija Violeta, la menor de la familia.