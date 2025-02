Xavi de ‘Yo Me Llamo’ ya había brillado en otro reality de Caracol; así se veía

‘El Templo de la Imitación’ de Colombia fue testigo de la eliminación de tres concursantes en ‘Yo me llamo’, dentro de ellos el imitador del joven cantante mexicano ‘Xavi’, participante que ya había participado en un concurso de Caracol. Así lucía en aquel entonces.

Fueron 12 concursantes los que estaban en la cuerda floja para el capítulo 37 del reality, episodio en el que no solo el émulo del intérprete de ‘La víctima’, a él se le sumaron ‘Frankie Ruiz’ y ‘Víctor Manuel’

Xavi y Martín Elías de Yo Me Llamo Caracol

Aunque iba confiado por los elogios que había recibido en el pasado su interpretación de ‘Ya te superé’, condenó a este concursante, debido a que Amparo, César y Rey, no le perdonaron su exceso de energía en el escenario, lo que le hizo cambiar los tonos de su voz y pegar varios gritos.

“Aquí estás en todo tu apogeo porque no te tocó balada. (...) Cuando explotas debes tener una expresión más sutil para que no se te escuche gritado. (...) El personaje lo tienes controlado y cantas muy bien, pero matiza”, fue la contundente retroalimentación de ‘Amparito’.

Tras su eliminación, Michael Steven, nombre de pila de este participante, le regaló un emotivo mensaje a los televidentes y fanáticos: “Todo esto fue un sueño, y qupe hermoso fue vivirlo. Gracias por creer en alguien que llegó con miedo, pero también con el corazón lleno de ganas de aprender. Fue un privilegio cantar frente al jurado, frente a quienes me inspiraron a ser mejor cada noche, frente a quienes me enseñaron que la música no solo se escucha. (...) Hoy me voy agradecido, con el alma llena y una promesa: nunca olvidaré lo que este escenario me dio”, expresó en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 20.000 seguidores.

Justamente esta plataforma fue testigo del paso de Steven por otro de los formatos de canto más queridos por los colombianos, ‘La Voz Teens’, en el que recibió sabios consejos de Gussi, Goyo y Andrés Cepeda.