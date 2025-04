Ella sería la nueva presentadora de ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, ¿reemplazo de Viena Ruiz?

El Canal RCN sigue estando presente en los hogares colombianos a pesar de los años que lleva frente a la pantalla, contando con icónicos programas como lo es ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Protagonistas de nuestra tele’, entre otros, los cuales fueron principalmente transmitidos durante las noches colombianas. Sin embargo, las mañanas tampoco pasan de largo dándole paso a programas como ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, ahora se conoció que ella sería la presentadora de la producción del Canal RCN.

¿Por qué salió Viena Ruiz, de ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN?

Viena Ruiz llegó hace un buen tiempo a ‘Buen día Colombia’ siendo este su regreso triunfal a la televisión colombiana. Teniendo así una amplia acogida por parte de los televidentes debido a su carisma y espontaneidad con los invitados y también con cada uno de los presentadores. Sin embargo, hace pocos días se dio su salida del programa, pues alcanzó su pensión y aunque le habrían pedido quedarse en ‘Buen día, Colombia’ Viena reiteró que deseaba darle paso a otros proyectos, ya que había trabajado durante varios años.

¿Quién sería la nueva presentadora de ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN?

Una de las mayores sorpresas tuvo que ver durante la transmisión de este 3 de abril, pues quien figuró como presentadora de ‘Buen día, Colombia’, fue precisamente, Ornella Sierra, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ y quien para esta segunda temporada fue host digital.

Ante la emoción, la creadora de contenido no dudó en referirse a este tema asegurando: “Cuéntenme acá como me vieron como presentadora”, añadiendo así un corto video en el que muestra su llegada a ‘Buen día, Colombia’. Outfit para presentar, me divertí tanto, ¿cómo me vieron hoy? ¿Ya están listos para verme mañana?

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en felicitarla por este nuevo paso en su carrera, pero a la fecha no se ha confirmado si es oficialmente una de las nuevas integrantes de ‘La casa de los famosos’.

¿Qué pasó entre Ornella Sierra y Miguel Bueno, de ‘La casa de los famosos’?

Aunque se convirtieron en la pareja del momento luego de varios meses sin confirmar su noviazgo, Miguel Bueno aclaró que entre ellos no existía nada más que una relación de amistad que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, mismas que fueron compartidas por Ornella.