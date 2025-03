Viena Ruiz reveló la razón por la que decidió renunciar a ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN; tiene los días contados

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más famosos de Colombia, no solo por su trayectoria y acogida, sino también por la serie de producciones que aún siguen vigentes, marcando trascendencia entre los televidentes. Uno de los que cuenta con un amplio grupo de presentadores es, precisamente, ‘Buen día, Colombia’, programa matutino que a diario cuenta con toda una serie de invitados, buscando ser la mejor compañía de los televidentes durante las mañanas y ahora se conoció que una de sus conductoras sale del aire, como lo es Viena Ruiz, quien reveló la razón por la que decidió renunciar al matutino del Canal RCN.

¿Cuántos años lleva Viena Ruiz en ‘Buen día, Colombia’?

Viena Ruiz durante varios años se convirtió en una de las figuras más representativas del entretenimiento en Colombia, alcanzando una amplia acogida entre los televidentes, a tal punto que fue nombrada como la mujer con las mejores piernas de Colombia. Sin embargo, durante varios años estuvo ausente de la televisión, llevando a cabo otros proyectos hasta que para inicios del mes de septiembre del 2023 el Canal RCN confirmó la llegada de Viena como presentadora.

¿Por qué Viena Ruiz renunció a ‘Buen día, Colombia’?

Aunque en principio se trató de un simple rumor, Viena, en entrevista con la ‘Revista Vea’, confirmó que su salida de ‘Buen día, Colombia’ se dará el próximo 31 de marzo al alcanzar su pensión: “Es verdad es tal cual (…) Muchas mujeres de mi edad cuando estábamos más jóvenes no teníamos muy clara la importancia de la pensión… Esto es un esfuerzo muy grande y lo he hecho (…) Hoy me siento feliz porque ya puedo pensionarme”.

Además, en medio de la conversación, la presentadora reiteró que si le pidieron quedarse un tiempo más en el programa, pues aún está joven, sin embargo, ella aseguró que tiene cuatro hijos, quienes son su mayor prioridad y desea llevar a cabo otro tipo de situaciones.

¿Cuál es la edad de Viena Ruiz, de ‘Buen día, Colombia’?

Viena Ruiz, la presentadora de ‘Buen día, Colombia’ a inicios del mes de marzo cumplió 57 años de edad, donde se dejó ver bastante emocionada al poder compartir con su familia y disfrutar de este día tan especial.