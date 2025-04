“Besémonos bien”, Variel Sánchez habló de cómo fueron las escenas de besos con Lina Tejeiro

El pasado 10 de febrero Caracol Televisión le dio inicio a la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, telenovela que vio la luz en 2007 y que en su nueva entrega tiene como protagonista a Variel Sánchez junto a Lina Tejeiro, Laura Barjum y Juan Guilera, quienes noche a noche acompañan la televisión colombiana con la historia de Brayan Galindo y Andrés Ferreira. En el caso de la famosa y querida Lina Tejeiro, esta es de las primeras novelas en la que tiene un papel protagónico, donde en un principio tiene una relación amorosa con el personaje de Variel Sanchéz. El actor hace unos días estuvo en el pódcast ‘Realidades Ocultas’ donde habló de cómo eran las escenas de besos.

En el clip compartido por el medio, Variel indica que no quería verse como un pescado en estas escenas y que precisamente le pasó con Tejeiro, en el primer beso que tuvieron que darse en la novela, por lo que ambos expresaron que no les había gustado y Tejeiro le indicó: “No, no, besémonos bien porque tenemos que enamorar al público”. Al respecto, Variel decía que llevaba mucho tiempo sin besar a alguien que no fuera su esposa.

Además, mencionó la vez que tuvo que besar a su amigo Brian Moreno, lo cual describió como incómodo, por lo que pidió que se grabara una sola vez la escena.

¿Cuál fue la versión anterior de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’?

La primera versión de la novela ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ fue trasmitida entre el año 2007 y 2008 en el Canal Caracol, donde dieron a conocer la historia de Andrés y Brayan, dos hombres que son intercambiados por error en un hospital, lo que desencadena un giro radical en sus vidas. Años más tarde, descubren la verdad y se ven obligados a adaptarse a realidades completamente opuestas. La novela fue protagonizada en ese momento por Andrés, Brayan y Rosmery, quienes son interpretados por John Alex Toro, Martín Karpan y Carolina Acevedo fue tan exitosa que logró ser adaptada en varios países, incluso en Europa.