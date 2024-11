A nuevo presentador de Noticias RCN no lo bajan de ‘papacito’; estuvo en Caracol

Noticias RCN es uno de los informativos más vistos en Colombia, audiovisual que en los últimos días ha vivido varios cambios referentes a su nómina de presentadores, lo que llevó a su director José Manuel Acevedo a incorporar nuevos talentos para su pantalla, algo que para él tiene un solo propósito, “que más que un noticiero se tenga una conversación todos los días”. Justamente uno de los recientes incorporados tiene locos a los y las televidentes por su innegable belleza y su responsabilidad con el ‘camello’. ¿De quién se trata?

PUBLICIDAD

Acevedo fue el encargado de darle la bienvenida a las nuevas personas que harán parte de su equipo de trabajo, una de ellas, Mónica Jaramillo, periodista que años atrás hizo parte de la casa editorial de Noticias Caracol y que en los últimos meses ha fungido como panelista deportiva en lo que a ciclismo se refiere en ‘Nuestra Tele’.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳📱>>> Leyendas de Noticias Caracol y del noticiero de RCN se disputarán prestigioso premio

Mónica Jaramillo celebra su llegada a Noticias RCN (@monicajaramillog)

La otra sorpresa que Juan Manuel le dio a la audiencia fue el anuncio de la medallista olímpica Caterine Ibargüen como parte de la sección deportiva del noticiero , exatleta proveniente de MasterChef Celebrity, reality del que también salió Dominica Duque, quien hará parte de la sección de entretenimiento.

Pero Dominica no estará sola en esta labor, ya que a su lado estará un exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, Sebastián González, actor que quedó en tercer lugar en el concurso que ganó Karen Sevillano y al que los televidentes le tienen un gran cariño por su caballerosidad y su belleza corporal.

“Pasar del reality a la vida real se siente una maravilla, se siente liberador, se siente que volví a la vida, como que me quité un peso de encima, porque obviamente ‘La Casa’ tiene muchas ‘cositas’, la convivencia no es fácil, pero se siente muy bien. (...) Me he sentido muy bendecido de tener a personas que me están ayudando, me están preparando, que me está enseñando con su experiencia. Para mí es un reto grande porque nunca lo he hecho. (...) Quiero dar lo mejor de mí. (...) Entretenimiento para mí es la parte bonita del noticiero, es la parte más especial. (...) Es ese respiro para que la gente pueda conectar con la música, el teatro y otras cosas.”, fueron las palabras de felicidad de ‘Sebas’ con las que le agradeció a Acevedo por tenerlo en cuenta para este proyecto.

Cabe acotar que a sus 34 años, Sebastián se ha dado el privilegio de ser parte de RCN y Caracol, actuando entre otras producciones en: ‘Tu Voz Estéreo’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Escobar El Patrón del Mal’, ‘La Piloto’, ‘La Madame’, entre otros