Santiago Vargas de RCN respondió a comentario homofóbico y despectivo sobre su primer trabajo

El canal RCN tiene dentro de su programación dos formatos que son de los más vistos de la pantalla chica colombiana, ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’; mismos en los que trabaja Santiago Vargas, hombre que recientemente respondió a un comentario homofóbico y despectivo, asociado con lo que fue su primer trabajo del cual se siente más que orgulloso.

Vargas se ha ganado a pulso el estar en este medio junto a talentos como Ana Karina Soto, Carlos Marín, Sandra Bohorquez y Germán Castellanos; algo que veía lejano hace ya varios atrás cuando adicionó para ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en el que le prometió a Alejandra Borrero, Luis Eduardo Arango e Isabella Santo Domingo, que iba a ser uno de los mejores presentadores del país.

Su trabajo en el mundo del entretenimiento y sus destacadas opiniones sobre ‘La Casa de los Famosos’ han llevado a Vargas a acumular una vasta comunidad en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde tiene 160.000 seguidores; allí le respondió a una mujer que intentó burlarse de él con lo que fue su primer ‘camello’; algo a lo que contestó con una gran contundencia y sin recurrir a la falta de respeto como si lo hizo su detractora.

“La pasiva de Santi. Te recuerdo cuando empacaba bolsas en el Olímpica de Cartago”, es el comentario despectivo de la internauta que ‘Santi’ refuto de la siguiente manera: “¿Se supone que debo sentir vergüenza por esto? Me gusta la versatilidad; fui muy feliz cuando era empacador, mi primer trabajo con el que saqué a mi familia adelante y desde los 14-15 años no he parado de trabajar. ¿Me insultó o me felicito?“.