Emiro Navarro le dio estocada a Camilo Trujillo y no lo salvó de los nominados de ‘La Casa de los Famosos’

La gala 61 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó tensión tras diversos sucesos como la llegada de la madre de Camilo Trujillo y el ingreso como nueva habitante de Laura González, pero también lo que fue la salvación que le dio Emiro Navarro a Alerta.

Y es que Emiro Navarro contestó la segunda llamada pautada en esta semana en la que tenía que sacar de la placa a un nominado y en caso de él estarlo no usar el poder a su favor.

Es así como en medio de lo que era la prueba de robo de salvación los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le informaron sobre lo que tenía que hacer, y la respuesta de Emiro Navarro dejó a algunos con la boca abierta.

“Emiro, ¿a quién sacas de esa placa de nominados?”, preguntó Marcelo Cezán a lo que Emiro Navarro contestó “la persona que saco de placa es a el maestro Alerta. Sí, en muchas ocasiones lo he nominado, y lo he hecho por no tocar a otras personas que no me dan ni un punto de salvación a mí. Y por eso lo salvo, porque es una persona que le aporta a la casa, que tiene sus personajes, que de verdad se merece estar aquí”.

Es de recordar que durante la nominación de salvación ninguno de los ‘Lavaplatos’ le dio un voto a Emiro Navarro, pues Mateo Peluche lo hizo con Norma Nivia. Camilo Trujillo lo hizo con La Liendra, mientras que Luis Fernando ‘El Negro’ Salas con Camilo Trujillo. Luego, La Liendra le dio su voto a Norma Nivia, tras de que ella votara por él.

Norma Nivia y Mateo 'Peluche' Varela Foto: RCN

La Liendra y Camilo Trujillo Foto: RCN

Camilo Trujillo y Negro Salas Foto: RCN

Norma Nivia y La Liendra Foto: RCN

La decisión de Emiro Navarro fue festejada por los televidentes, pues esperaban que no salvara a Camilo Trujillo una vez más, tal y como lo hizo la semana anterior al ser el líder.

¿Anularán la salvación de Karina García a Yina Calderón?

Sin embargo, todavía no es la placa de nominados definitiva, pues ahora Karina García deberá decidir entre Luis Fernando ‘El Negro’ Salas, Camilo Trujillo, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, Emiro Navarro, La Liendra, Lady Tabares y Yina Calderón al no haberse dejado robar la salvación como líder de la semana.

Al principio de la edición 61 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo indicaron que Karina García cantó su salvación y que iría por Yina Calderón, por lo que de ser así quedaría anulada.