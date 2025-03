Piden expulsión de La Liendra por desnudar a Camilo Trujillo en ‘La Casa de los Famosos’

Durante horas de la convivencia del día 62 en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ un juego se salió de control, pues La Liendra le bajó los pantalones a Camilo Trujillo delante de Mateo Varela y Norma Nivia, lo que pudiera acarrear una dura sanción para La Liendra.

La situación se dio cuando La Liendra sostenía una prenda íntima masculina de la que buscaba al dueño en compañía de Norma Nivia y Mateo Varela que era quien olía a ver si era similar a la que tenían puesta.

Primeramente, cuestionaron a Emiro Navarro a ver si le pertenecía, y momentos después con el actor Camilo Trujillo. Pese a que Camilo Trujillo negó que el interior sea de él, La Liendra decidió hacer una revisión.

La Liendra desnudó a Camilo Trujillo en ‘La Casa de los Famosos’

Sin embargo, se puso de cuclillas y le bajó el pantalón a Camilo Trujillo, por lo que al ver la situación Norma Nivia salió a un lado, Peluche se echó a reír mientras Camilo Trujillo terminó con gran parte de sus glúteos al aire.

Desde la cocina Luis Fernando ‘El Negro’ Salas le gritó que levantara la mano en señal de aprobación para que el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ pase por alto la situación, pero una cosa muy distinta es la que piensan los televidentes quienes se manifestaron en las redes sociales.

La sanción a Yaya Muñoz y la expulsión de Isabella Santiago por un caso similar

Es de recordar que semanas atrás cuando Yaya Muñoz estaba en competencia intentó hacer algo similar con La Liendra. El video llamó la atención de los televidentes, quienes criticaron fuertemente lo sucedido, y tal como era de esperarse, tras el monitoreo de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en las redes sociales decidieron cuestionarle en vivo a La Liendra sobre lo ocurrido.

“Sabemos que se divierten y que es la forma de salir un poquito de toda esa tensión de todo lo que pasa en la casa. Pero antes, quiero hablar con La Liendra. Liendra, hoy una broma de Yaya y las chicas hacía ti, quiero saber cómo te sentiste en el momento en que tal vez, no sé, empezaron a jugar contigo, y quisieron como arrancarte prendas de tu cuerpo”, preguntó en ese entonces Carla Giraldo.

Ante esto, La Liendra dijo que se sentía dentro del juego y que “no me sentí ni acosado, ni me sentí tampoco de pronto invadido o algo es totalmente juego. Si de pronto se llegó a ver mal o algo es dentro de la recocha que tenemos, pero no me sentí incómodo en ningún momento ni tampoco intimidado ni nada”.

Yaya Muñoz y La Liendra en 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Seguidamente Carla Giraldo le llamó la atención a Yaya Muñoz, y le reiteró que, en el caso de haber sido al revés, habría existido vulnerabilidad, por lo que le recordó la importancia de tener distancia en las bromas y de inmediato el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ habló.

“Yaya, a veces las bromas se pueden pasar de control y el día de hoy pasaste los límites del respeto con La Liendra, he decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación. Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir ¿está claro?”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en ese momento.

Sin embargo, en la temporada pasada sucedió algo similar entre Isabela Santiago y Miguel Melfi al finalizar una de las fiestas, y en la edición siguiente el ‘Jefe’ la expulsó de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2024’.