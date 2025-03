WestCol le hizo caso al corazón y tuvo emotiva reacción ante el embarazo de Aida Victoria

La costeña Aida Victoria Merlano está que no cabe de la dicha luego de darle a conocer a sus seguidores que está esperando un ‘varoncito’ fruto de su relación con su agropecuario, Juan David Tejada. A raíz de esto, en internet estaban esperando la reacción de WestCol, su expareja, hombre que recientemente rompió el silencio al respeto.

Mediante un emotivo video, la creadora de contenido le compartió la noticia de su embarazo a sus millones de seguidores, a Quines ele expresó:

“¿Cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no se finge, se aguanta por instinto porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara. Mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro. A la larga, ser fuertes, nos hacemos. Y ante la pregunta de si el aguante vale la pena, sí sería la respuesta. La adversidad resulta convirtiéndose en el taller donde construimos a la mujer que vinimos a ser, y a pesar de todo, siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanza en los senderos más adversos", manifestó Merlano.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada La barranquillera contó que los primeros meses de su embarazo fueron muy delicados. / Foto: Instagram @aidavictoriam - Tomadas el 22 de marzo de 2025.

Tras la viralización de este video y guardando una gran cautela, Luis Villa. ‘West’, decidió dar su opinión al respecto, alegrándose de la actualidad de su ex, con la que también había planeado tener hijos.

“Esa situación, ese acontecimiento, yo lo supe como hace tres meses. Yo lo sabía hace rato porque había un problema y yo lo tuve que arreglar en privado, y hablando en privado me enteré. Lo que yo opino de eso realmente es una situación que me pone feliz, me parece chimba porque al final la vida es para cumplir sueños y si usted no se alegra por las personas que están cumpliendo sueños, usted es una mier%#. No pasa nada, no hay rencor”, argumentó WestCol en uno de sus streams en la plataforma Kick.