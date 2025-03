Aida Victoria Merlano le tiró a los hombres “arrastrados” que la critican

La costeña Aida Victoria Merlano se ha ganado a pulso la etiqueta de ser una de las influenciadoras más afamadas de Colombia, algo que está respaldado por sus 6,9 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que recientemente dejó callados a quienes la tildan de ambiciosa y materialista por las parejas que han pasado por su vida.

En los últimos días, Aida ha estado en boca de muchos por todo lo relacionado con el anuncio de su embarazo, niño que traerá al mundo junto a su pareja, el empresario y ganadero Juan David Tejada, hombre que llegó a su vida tras su fallida relación con el streamer WestCol.

A pesar de que todo lo que tiene se lo ha ganado con sudor y esfuerzo, muchos de sus detractores le lanzan críticas en las que indican que ella no sería nadie sin haber tenido amores con hombres adinerados, algo a lo que ella contestó con contundencia en una reciente historia.

“Uno dice estas cosas y suena materialista e interesada y al final del día es tan sencillo como explicarte que si yo soy una mujer que tiene dinero y emprende, naturalmente quiero que sea parejo. Es más complejo construir con alguien que no ha construido nada para sí mismo y él te puede decir románticamente que el amor todo lo puede, pero en la vida se puede tener amor y dinero porque una cosa no excluye a la otra. (...) La vida financiera de este tipo de personas que están jodidas obedecen a sus propias creencias limitantes, por eso con esa persona no vas a ningún Pereira por más de que te lo intentes romanizar”, expresó Merlano.

“Si usted es trabajadora y se hace su ‘platica’, no ande con arrastrados, que uno no construye con alguien que no ha construido nada para sí mismo. Quítense de encima el miedo a que le digan interesada, que eso no es ser interesada”, añadió.