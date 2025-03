Expresentador de ‘Día a Día’ de Caracol consiguió tremendo trabajo en Europa; “A darme rejo voy”

Para mayo de 2001, Caracol Televisión le dio rienda suelta al que es hoy por hoy uno de los programas más exitosos de la pantalla chica colombiana, ‘Día a Día’, mismo por el que han pasado varios de los presentadores más queridos del país. Justamente uno de los exintegrantes de este audiovisual sorprendió a sus seguidores al revelar que consiguió un nuevo trabajo en Europa.

Son varios los talentos que han hecho parte de este programa, dentro de ellos, Hernán Orjuela, Agmeth Escaf, Mónica Rodríguez, Yaneth Waldman, César Escola, Javier Hernández Bonnet; y en la actualidad su plantel en la presentación está compuesto por, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y el comediante Boyacomán.

Día a día de Caracol Televisión Captura de pantalla de Día a día de Caracol Televisión y Catalina Gómez

Pero a este ‘combo’ mencionado con anterior se desvinculó recientemente Frank Luna, exparticipante de El Desafío XX, conocido como ‘Campanita’, hombre que se fue de Colombia para seguir cumpliendo metas en el extranjero.

Muestra de esto fue la más reciente publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula 580.000 seguidores, plataforma en la que mostró el contrato que concretó en Ámsterdam, Países Bajos.

En la imagen se observa que el superhumano sigue derrochando su talento para el baile en el viejo continente, talento que lo llevó a ser parte de la nómina del evento de Techno ’Backdoor' a realizarse el próximo viernes 28 de marzo; posibilidad laboral que lo tiene totalmente emocionado, hasta el punto que describió el suceso con la jocosa frase: “A darme rejo voy”.

Campanita 'Día a Día' Captura Instagram

Cabe a cotar que previo a entrar a El Desafío, Frank ya ejercía su profesión en tierras europeas, en las que entabló una relación con un hombre ruso con el que cortó su lazo. “Ya terminé con Alex. Él es un hombre maravilloso y el hecho de que yo le haya hecho una pausa no quiere decir que no le voy a hablar nunca más en la vida, porque el hombre se portó superbién, pero siento que en este momento de mi vida es lo mejor porque no voy a tener el tiempo que él necesita; primero por el tema presencial, porque estaos súper lejos, y ahora en el tema de redes no voy a poder estar todo el tiempo hablando con él”, fueron las palabras de desahogo de ‘Campanita’ ante la situación y que concedió al canal en el que trabajaba.