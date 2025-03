Carolina Cruz reveló las dudas que le generó su novio Jamil Farah al inicio de su idilio

La tulueña Carolina Cruz es una de las figuras públicas más queridas en Colombia, etiqueta que está respaldada por su aparición en el matutino ‘Día a Día’ y su faceta como creadora de contenido. Justamente esta talentosa mujer ha generado conversación en la web al revelar las dudas que tuvo en su momento con su actual pareja Jamil Farah.

Previo a que los latidos de Cruz se volvieran a acelerar con la llegada del afamado piloto Farah, la vallecaucana había mantenido un idilio con el actor Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos Matías y Salvador, menores a los que ella le estaba dedicando cuerpo y alma, y que se convirtieron en parte fundamental para aceptar el tener algo con Jamil.

En entrevista para el portal ‘Madre’, ‘Caro’ reveló cómo es la relación de su actual pareja con sus ‘retoños’ y lo que pensaba antes de volver a juntar su alma con la de un hombre.

“He aprendido en lo largo de mi vida a vivir muy en el aquí y en el ahora y cuando yo empecé a salir con él yo nunca me imaginé que esto fuera algo serio. Yo dije que no iba a pasar nada porque él tiene 33 años y yo tengo 45, yo le llevo 12 años. Yo nunca había salido con una persona menor, que yo, seguramente pensé que pasaríamos rico y que no iba a ser nada serio", manifestó Cruz.

“Había salido de una separación y estaba pendiente de mis hijos, entonces nunca lo vi venir y ya cuando empezamos a ver esto en serio tuvimos una conversación. Yo le dije que si quería tener un hijo y una familia por acá no iba a ser. No me siento en condiciones responsables de tener un hijo. Mis hijos lo quieren mucho y lo ven como un amigo”, añadió.