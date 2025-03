Zayn Malik cantó ‘Night Changes’ después de 10 años de salir de One Direction

Zayn Malik cantó 'Nigth Changes' en 2025

Zayn Malik se dio a conocer mundialmente como miembro de la exitosa banda One Direction, surgida del reality show británico The X Factor en el año 2010. Su potente voz, carisma y su atractivo físico lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público, para lamentablemente en el año 2015 se despediría de One Direction a causa del estrés y la fatiga por la presión de la fama. Posteriormente, el artista reveló en algunas entrevistas que sentía la necesidad de expresar su individualidad y explorar su propia creatividad musical. Además, expresó su deseo de vivir una vida más normal y alejada del constante escrutinio público.

PUBLICIDAD

One Direction sin duda fue un fenómeno mundial, que marcó un antes y un después en la industria musical y en los corazones de millones de fans en todo el mundo que crearon una conexión que en pleno 2025 sigue muy vigente. Lastimosamente, las directioners y el mundo de la música sufrieron una gran perdida por la inesperada muerte de Liam Payne en Argentina, en octubre del 2024. Solo esto lograría unir la banda para el funeral de su amigo, lo que movió las fibras de mucho, en el caso de Zayn, habían tenido algunas diferencias en los últimos años, por lo que estaban distanciados.

Cuando se confirmó la muerte de Payne, Zayn había empezado su gira por el álbum ‘Room Under The Stairs" la cual tuvo que poner en pausa por el golpe emocional tan fuerte. Meses después se confirmaría su visita a México, que se llevó a cabo este 25 de marzo, casualmente el mismo día que anunció su retiro, pero hace 10 años, por lo que el cantante quiso tener un gesto con su público latino y cantó nada más que ‘Night Changes’.

‘Nigth Changes’ fue lanzada en el añpo 2014 y hace parte del cuarto álbum de estudio de la banda: “Four”, lo particular de esta canción es que cada uno la ha cantado en sus giras, tanto Louis, Niall, Harry y ahora Zayn. Malik contaba con dos fechas en el Palacio de los Deportes de México y cuando se llegó el momento de hacer este homenaje y terminar la canción indicó: “No he cantado esta canción en 10 años. Gracias, fue increíble, casi lloré.”