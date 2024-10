Estos fueron los mayores éxitos de Liam Payne como solista

Ex-membro do One Direction morreu ao cair do terceiro andar de um hotel

Liam Payne se dio a conocer mundialmente como miembro de la exitosa banda One Direction, surgida del reality show británico The X Factor en el año 2010. Su potente voz y carisma lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público, para el año 2016 se anunciaría la separación oficial de One Direction, que marcó un antes y un después en la industria musical y en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Tras años de éxitos sin precedentes y giras mundiales agotadas, la banda anunció en dicho año una pausa indefinida, lo que en la práctica significó su disolución.

Las razones detrás de esta decisión de la banda nunca fueron del todo claras, aunque se especuló sobre el agotamiento físico y emocional de los integrantes, la presión mediática y la necesidad de explorar proyectos individuales. La noticia conmocionó todo el fandom directioner, que no podía creer que su boy band favorita llegara a su fin. A pesar del tiempo transcurrido, hasta ayer los seguidores de 1D continuaban esperando un posible reencuentro, que lamentablemente nunca podrá suceder.

Tras esta pausa indefinida de la banda, Liam emprendió una prometedora carrera en solitario, firmando un contrato con Capitol Records. Sus primeros sencillos como solista, como “Strip That Down” en colaboración con el rapero Quavo en 2017 y “Bedroom Floor” en la que como protagonista del videoclip aparece Bella Thorne, demostraron su versatilidad y habilidad para crear hits pop. A pesar de enfrentar desafíos y críticas, Liam continuó trabajando en su música, explorando nuevos sonidos y colaborando con otros artistas, entre ellos J Balvin con “Familiar” que sumo más de 142 millones de vistas en YouTube. Su álbum debut, “LP1″, aunque no alcanzó las mismas alturas comerciales que su trabajo con One Direction, consolidó su lugar en la industria musical y su más reciente lanzamiento fue “Teordrops” hace siete meses.