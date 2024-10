Zayn Malik está ‘completamente destrozado’ por la muerte de Liam Payne, según fuentes cercanas

Un productor musical estadounidense que trabaja con Zayn Malik, exintegrante también de One Direction informó en exclusiva para el diario Daily Mail que el cantante se encontraba en “shock” tras la trágica noticia del fallecimiento de Liam, esto se lo dijeron en primeras horas de la mañana y describen que Malik esta “completamente destrozado” y que sus padres ya se pusieron en contacto con la familia de Payn para ofrecer su apoyo y condolencias. Por otro lado, informaron que el intérprete de “Pillowtalk” está rodeado de sus amigos y que no quieren que este solo.

También dijeron que había pasado un buen tiempo desde la última vez que los dos cantantes habían hablado, pues se habían distanciado un poco por diferencias que tuvieron en el pasado, pero a pesar de esto se respetaban mutuamente a la distancia. “No se odiaban, pero no podían ponerse de acuerdo en diferentes aspectos” explicó la fuente. Algo en lo que coincidían era que habían sido explotados por industria de la música.

Tras la salida de Zayn de la banda en 2015 y 2016, afirmó que era “el más cercano a Liam” y que recién saco su primer single, Liam estuvo ahí para felicitarlo y demostrarle su apoyo. No obstante, para 2022 las relaciones entre los artistas había cambiado de forma radical e incluso se puso tensa por las declaraciones que dio Payne durante una entrevista: “Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn, pero hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado”, aseguró. A pesar de las diferencias que podía haber entre ellos, la noticia dejo totalmente impactado al cantante, teniendo en cuenta todo lo que vivieron juntos. Hasta el momento solo se ha informado de la reacción de Zayn, mientras que el resto de la banda aún es una incógnita. Solo la madre de Harry Styles se pronunció y también la hermana de Zayn, Sasha Malik.