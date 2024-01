“Tuvieron que atornillarme la columna”: Margarita Rosa de Francisco habló de su difícil condición de salud

En una entrevista reciente, la destacada actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco compartió que padece una complicada enfermedad desde los 16 años y ha pasado por diversos procedimientos médicos. A pesar de sus éxitos en la pantalla grande y chica, decidió revelar públicamente un aspecto íntimo de su vida.

Durante una entrevista en el programa Ventaneando de TV Azteca, conocimos que la actriz de ‘Tacones’, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Correo de inocentes’ y ‘Garzón vive’ ha estado luchando en silencio contra la escoliosis, una desviación en su columna vertebral, desde la adolescencia. El diagnóstico de esta enfermedad, recibido a los 16 años, la ha llevado a enfrentar momentos desafiantes a lo largo de su vida.

Este es el diagnóstico que padece Margarita Rosa de Francisco

La actriz relató que se sometió a una cirugía en la que le implantaron tornillos en la columna, lo que también provocó cambios en su movilidad. A pesar de que la intervención dejó una cicatriz notable, Margarita la lleva con orgullo, considerándola como un testimonio de su valiente travesía.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba. Entonces eso como que me hace sentir presa en mi propio cuerpo. Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo”, manifestó Margarita.

Durante ese periodo, pasó nueve meses con un yeso en el torso, lo que resultó en la pérdida de casi un año de entrenamiento. Sin embargo, posteriormente, retomó la construcción de su cuerpo.

“Había perdido 9 meses de entrenamiento, casi un año. Empecé otra vez a construir mi cuerpo y desde ahí nunca paré”, concluyó la actriz.