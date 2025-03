Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ era sordo y recuperó la audición gracias a un milagro

‘Yo Me Llamo’ ha sido uno de esos realitys que emociona a los televidentes por la manera en que los concursantes se esfuerzan en imitar a sus cantantes favoritos. A medida que cada uno de ellos avanza en el programa, dejan ver algunos aspectos de sus vidas que los televidentes quizá no conocían.

Ese fue le caso de Michael Stiven Murillo, quien a sus 21 años, llegó al reality de imitación siendo el doble de Xavi, cantante de música regional mexicana.

Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ era sordo y recuperó la audición

En medio de una entrevista con ‘La Red’ de Caracol, Michael mencionó que su sordera llegó desde su nacimiento por un mal procedimiento: “Mi mamá pasó por el médico general, y por una enfermera universitaria. Entonces, los preparativos para el parto no fueron los más indicados, ya que la pusieron a hacer sentadillas. La pusieron a hacer muchas cosas, lo que hicieron que mi cordón umbilical se enrollara y se reventara provocándome una hemorragia cerebral. El diagnóstico por todo eso era que iba a quedar como una persona sordomuda, que no podía hablar”.

Así mismo, mencionó que fueron años recibiendo terapia auditiva en el instituto médico donde nació, más la estimulación que le daba su madre en casa, ya que fue precisamente la música, quien logró que un día volviera a escuchar: “Al año empecé con fonoaudiólogo desde el primer añito. Me encerraban en un salón con tapas, pitos, bulla para yo poder desarrollar el oído. Mi mamá me ponía música a todo volumen todos los días sin falta para yo seguir desarrollando el oído (...) Todo esto lo empecé a recibir hasta los cuatro años que fue cuando le di el primer orgullo a mi mamá, ya que ella me llama por mi nombre, y yo volteo la cabeza”.

A la final no se sabe a ciencia cierta si fue gracias a las terapias, un golpe de suerte o un milagro, que Michael pudiera recuperar la audición, capacidad que lo ha guiado por el camino de la música.