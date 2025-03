Campanita de El Desafío de Caracol está pidiendo donaciones urgentes tras tragedia

Caracol Televisión puede darse el lujo de decir que tiene dentro de su programación uno de los programas más vistos y queridos por los colombianos, ‘El Desafío’, reality que en su edición ‘XX’ dejó a varios participantes metidos en el corazón de la audiencia, dentro de ellos ‘Campanita’, hombre que preocupó a sus fans al pedir donaciones urgentes ante delicada situación.

Aunque no logró ganarse los $1.200 millones que sí obtuvo el puerto boyacense Kevin Rua, Frank Stiwar Luna, logró seguir frente a las cámaras y los sets, gracias a sus conocimientos en baile y su actitud auténtica, dotes que lo llevaron a ser parte del elenco del matutino ‘Día a Día’, audiovisual del que ya no es parte.

Este pantallazo fue aprovechado en demasía por Luna para incrementar sus cifras en redes y posicionarse como una reconocida figura digital, lo que lo ha llevado a sobrepasar la barrera de los 577.000 seguidores en Instagram, plataforma que aprovechó para una buena causa, ayudar a una de sus amigas cercanas que está pidiendo donaciones de sangre para su señor padre que sufrió un delicado accidente.

Por medio de sus historias, el vallecaucano compartió todos los detalles para aquellos habitantes de Barranquilla que quieran apoyarlo, en una imagen en la que se lee: “Se necesitan tres donantes de sangre urgente. Cualquier tipo de sangre. Edades permitidas de 18 a 65 años. Clínica La Merced CRA 38 con 61. Horarios de 8:00 a.m a 5:00 p.m, para el paciente Yuvaldo Narváez Hernández”.

¿Por qué Campanita del Desafío terminó con su novio ruso?

En con redacción con Caracol, Luna habló del fin de su lazo sentimental con su novio de nacionalidad rusa, quien se dedica a ejercer la medicina en distintos países de Europa. Franck Stiwar fue enfático en afirmar que todo quedó en buenos términos y aprovechó para contar cómo inicio su idilio de amor, que culminó en una bonita amistad.

“Ya terminé con Alex. Él es un hombre maravilloso y el hecho de que yo le haya hecho una pausa no quiere decir que no le voy a hablar nunca más en la vida, porque el hombre se portó superbién, pero siento que en este momento de mi vida es lo mejor porque no voy a tener el tiempo que él necesita; primero por el tema presencial, porque estaos súper lejos, y ahora en el tema de redes no voy a poder estar todo el tiempo hablando con él”, expresó el joven de 22 años.