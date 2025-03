Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol mostró la fiesta que le hicieron en otro medio

Hace 58 años la ciudad de Bogotá vio nacer a uno de los periodistas y presentadores más queridos del país, Jorge Alfredo Vargas, hombre que en los últimos días estuvo más que dichosos por su cumpleaños, hasta el punto que, el comunicador que hace parte de Noticias Caracol, mostró que colegas de otro medio festejaron su vida y trayectoria.

La vuelta al sol de Vargas fue motivo de festejo para muchos de sus colegas del medio, dentro de ellos su esposa Inés María Zabaraín, que le dejó unas emotivas palabras en redes. “Feliz cumpleaños al más lindo, al más amoroso, al más fiestero, al que alegra la vida de todos los que estamos a su alrededor. Hoy le doy gracias a Dios por tu vida y por ponerla cerquita a la mía. Te adoro”, expresó la mujer que hace parte de Noticias RCN.

Jorge Alfredo Vargas y Inés María Zabarraín Tomado de: inesmariazabarain

A este gesto de cariño y amor se le sumó María Lucía Fernández, su fiel compañera, quien con el equipo del informativo en el que trabajan le hicieron una bonita fiesta en el set: “A mi gran amigo, al mejor ser humano, al más generoso. Que vengan muchos años más”.

Pero Caracol TV, no fue el único medio que le envío buenos deseos a Jorge Alfredo, ya que sus ‘parceros’ de Blu Radio, también le hicieron una reunión, con torta y bombas incluidas.

“Y fui feliz. Así me celebraron el cumpleaños, mis amigos y compañeros de Voz Populi. Gracias por ser tan lindos y especiales. Los llevo en mi corazón, se les quiere, son mi otra familia. Gracias por todos los mensajes de felicitación, gracias mil por su generosidad y cariño, a todos los que me escribieron y me llamaron, se les quiere”, fueron las palabras de agradecimiento de Vargas.