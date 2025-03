Néstor Morales de Blu Radio regañó a Víctor Grosso por “absurda” pregunta sobre la pega del arroz

‘Mañanas Blu’ es uno de los programas más escuchados de la emisora Blu Radio, formato que es dirigido por el periodista Néstor Morales, mismo que ha generado conversación luego de regañar a su colega y panelista Víctor Grosso, luego de hacerle una pregunta “absurda” a un experto de la industria arrocera en Colombia, gremio que se encuentra protestando en distintos sectores del país, especialmente en los pertenecientes a la región del Tolima Grande.

Son cuatro departamentos los que se han visto afectados por el segundo día del Paro Camionero, conjunto de manifestaciones en las que se alega por un precio justo del cereal, debido a que los pequeños campesinos están presentando perdidas por los incrementos de los valores en los insumos para la siembra y cosecha.

Ante esto, Morales y su equipo de trabajo contactaron a Luis Hernando Díaz, arrocero e ingeniero del municipio de Saldaña, Tolima, quien aseguró que por héctarea los pequeños productores están perdiendo entre uno dos millones se pesos; situación a la que se le suma la masiva importación del grano.

En medio de la entrevista, Víctor Grosso, uno de los expertos en economía que tiene la casa Caracol, le realizó esta pregunta a Díaz; “A mí me da un ‘poquito’ de pena hacerle esta pregunta, porque no sé si tenga una respuesta científica, pero es una percepción que yo tengo, es que yo siento que la pega del arroz ya no es como antes, ya no sabe tan rico ¿Será que sin darme cuenta estoy comprando arroz importado, y la pea del importado no es tan rica como la del arroz colombiano?"

“Todos sabemos que en Colombia producimos arroz de muy buena calidad, a veces el importado es de una calidad intermedia y se mezcla con el de acá y se saca al mercado. Referente a la pega depende de cómo se cocine y de los elementos que se le agreguen, o si se hace en fogón de gas o de leña”, fue la respuesta de Díaz.

Por su parte, Néstor siguió la línea argumentativa del especialista, y aprovechó para halarle las orejas a Grosso para que analice sus habilidades culinarias: “Para responderle a la pregunta absurda que acaba de hacer don Víctor Groso, el arroz importado, también produce pega. (...) La pega que a usted le gustaba era la que le hacía su mamá en el pueblo, y ahora la hace usted, pero mal hecha”, manifestó Morales.