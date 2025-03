Beéle, ‘Cara’ e Isabella Ladera ya tienen parodia en TikTok y es viral

Brandon de Jesús López Orozco es el nombre de pila del cantante Beéle, hombre que en los últimos meses ha estado en boca de muchos por lo correspondiente a su ruptura sentimental con su exesposa y madre de sus hijos Camila Rodríguez, y su nuevo idilio con la influencer Isabella Ladera. Esto ha escalado a varios niveles hasta el punto que ya le sacaron una parodia en canción a esta situación.

PUBLICIDAD

‘Cara’, como es conocida en redes la expareja del intérprete de ‘Morena’, puso a arder las redes luego de conceder un pódcast de tres horas a ‘Un Tal Fredo’, formato en el que ella aseguró que el artista la habría descuidado monetariamente a ella y a sus ‘retoños’; además de hacer públicas otros problemas que tuvieron cuando estuvieron juntos, dentro de ellos el consumo de drogas y la violencia física y psicológica de la que ella afirma haber sido víctima.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 : Beéle se pronuncia ante las revelaciones de su exesposa, Cara en famoso pódcast mexicano: “Deja de engañar a la gente”

Cara Rodríguez y Beele (Instagram)

Tras este la divulgación de este contenido, López Orozco hizo uso de sus redes para contestar a todas las acusaciones que le hicieron en el audiovisual, expresando: “Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas, fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes. Tú quieres contar tu historia ante un pódcast y yo se la estoy contando ante un juez.”

Esta es la parodia de la supuesta infidelidad de Beéle a Cara

Ya son más de 4,8 millones de reproducciones las que acumula el video posteado por el usuario de TikTok, Diego Cadena, influencer reconocido por hacer parodias de distintos acontecimientos junto a su pareja y sus amigos. En esta ocasión cadena usó los ritmos de la ‘W Sound’ La Plena, de Beéle, para hablar de todo lo que dijo ‘Cara’ en el pódcast de ‘Un Tal Fredo’.