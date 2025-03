Beéle se pronuncia ante las revelaciones de su exesposa, Cara en famoso pódcast mexicano: “Deja de engañar a la gente”

“Un Tal Fredo” es un pódcast que ha ganado popularidad gracias a su formato de “chisme con reflexión”. Conducido por Fredo, el pódcast se centra en compartir historias de vida de diversas personalidades del internet, presentadas de una manera cercana y entretenida. El objetivo principal es que los oyentes puedan aprender algo de cada historia, creando un espacio donde se mezclan el entretenimiento y la reflexión. Fredo ha logrado construir una comunidad de oyentes que disfrutan de las conversaciones honestas y a menudo emotivas que se desarrollan en cada episodio.

PUBLICIDAD

En su mayoría las entrevistas han sido con mujeres que se han visto envueltas en relaciones de pareja abusivas, hace un tiempo había anunciado el capítulo junto a Camila Rodríguez, más conocida con Cara, quien por un largo tiempo fue la esposa del cantante barranquillero Beéle. La situación de la pareja ha sido una de las más mediáticas del mundo el entretenimiento, debido a la infidelidad que hubo de parte del cantante con la modelo Isabella Ladera. Después de que se hizo público esto, hubo demandas de ambos partes, en el caso de Cara por episodios de violencia, consumo de drogas y humillaciones, y Beéle también la demando por violencia física, psicológica y económica.

Ahora que salió el nuevo capítulo del pódcast, el drama ha vuelto a surgir entre la pareja de exesposos. A grandes rasgos, Cara hablo a detalle sobre todo lo que vivió al lado del cantante, resaltando que pasó por alto muchas faltas de respeto y también problemas con temas económicos donde ella muchas veces se hizo cargo. También de la preeclampsia que sufrió al tener a su segundo hijo, por lo que estuvo por un mes en cuidados intensivos. A pesar de que Cara nunca mencionó a Beéle, para todos fue claro que toda la historia tenía que ver con él y también con Isabella Ladera.

Esto ha generado que miles de personas sigan expresando su apoyo hacia Cara, mientras que a Beéle le han llovido las críticas, donde sobre todo resalta el hecho de que ha sido un mal padre. Brandon salió a pronunciarse con unas contundentes palabras:

“Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas, fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes. Tú quieres contar tu historia ante un pódcast y yo se la estoy contando ante un juez.”