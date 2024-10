Paola Jara recibió regaños de sus empleados por este descuido con su negocio

Paola Jara le contó a sus seguidores que sus empleados la han regañado en varias oportunidades debido a una curiosa acción que lleva a cabo en las redes sociales, la cual termina perjudicando su empresa de ropa deportiva, admitiendo su culpa a través de un video con un corte tanto divertido como glamoroso.

PUBLICIDAD

La esposa de Jessi Uribe es conocida en Colombia y muchos países de América y Europa gracias a su faceta de cantante, posicionándose como una de las más grandes exponentes del género popular, conquistando a su público con sus temas tanto de despecho como de empoderamiento.

Puede leer: Jessi Uribe tuvo pelea con Paola Jara y le hizo canción que está para llorar

Pero no es lo único que la colombiana tiene como fuente de ingresos, ya que además de sus presentaciones musicales también tiene otro negocio alejado del mundo de la música: su marca de ropa deportiva.

A través de diferentes historias, Paola Jara aparece presumiendo varios de los conjuntos de su marca, los cuales ella misma usa tanto para entrenar como para algunas salidas casuales, e incluso para estar en su casa.

Sin embargo, en ciertas oportunidades presumir sus atuendos le ha dejado regaños de parte de sus empleados, ya que en varios momentos ha promocionado prendas que no se encuentran disponibles, tal y como hizo recientemente.

“Yo siempre pasando por acá a antojarlos y después me regañan porque me pongo cosas que ya no hay. No sé si todavía tengamos algo de este pantalón, que realmente lo amo (...) Ahí les dejo, pregunten por si de pronto hay”, dijo la artista en una historia.

PUBLICIDAD

Lea también: “¿Qué tiene para decir?”: Paola Jara le dio un regaño a su manager por esta razón

Paola Jara también regaña a su equipo de trabajo

Así como la joven recibió regaños de los empleados de su marca de ropa deportiva, ella también regaña a su equipo de trabajo, tal y como dejó ver en una reciente historia en donde le reclamó de manera divertida a su mánager por quedarse dormido en el trabajo.

“No durmió nada. Y no durmió y no dejó dormir tampoco. Me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana y me acosté a la 1:00, derecha de todo el fin de semana. Y al señor con mi marido también, porque esa también va para él, se quedaron hasta las 5:00 de la mañana y no nos dejaron dormir a los que sí somos responsables”, dijo Paola Jara en su publicación.