Paola Jara dejó atrás la música popular para cumplirle anhelo a fans de Venezuela

Hace 41 años, el municipio de Apartadó, Antioquia, vio nacer a quien es hoy por hoy una de las máximas referentes del género popular en Colombia, Paola Jara, cantante que recientemente llenó de alegría a sus fanáticos en Venezuela al hacer un junte histórico.

Dentro del extenso catálogo que tiene la intérprete de ‘Salud por él’, se han destacado varias colaboraciones con cantantes a los que considera sus amigos, tales como: Luis Alfonso, Francy, Dayanara, Herencia de Timbiqui, Marcela Reyes y Joaquin Guiller; pero le hacía falta unirse con una artista del país vecino, algo que se dio recientemente.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 6,6 millones de seguidores, la esposa de Jessi Uribe mostró uno de los proyectos que la tiene saltando en una sola pata, su tema con la cantante de música llanera Yenifer Mora, cantante venezolana con la que lanzará ‘La Tigra del Caserio’, que verá la luz el próximo 6 de marzo a las 7:00 p.m.

“Admiración total para este par de talentosas mujeres”, “Esta es la unión que no sabía que necesitaba en mi vida”, “Hábleme del sentimiento que le ponen al canto”, “Espero que esta no sea la única canción que saquen juntas”, “Hay niveles y este”, “Una combinación explosiva” y “Se me eriza la piel al escucharlas”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.

Boletas para concierto de Jessi Uribe en Medellín

El próximo 21 de marzo, Uribe se presentará en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín y Precio de las boletas del concierto de Jessi Uribe en La Macarena de Medellín y si usted quiere hacer parte de esta experiencia, puede comprar su boleta en la página de TaquillaLive en el que tendrá varias opciones de compra. ‘El Palco Coqueta’, que tendrá un precio de $5′500.000 pesos, a lo que se le suma el precio del servicio que es de $990.000; ‘El Palco Repitela’, con un costo total de $4′720.000; y ‘Presidencial’ por $354.000 pesos. Pero Uribe pensó en todo su público y saco boletería más económica, como lo es la ‘Gradería Dulce Pecado’, que puede conseguirse por $164.000; y ‘Gradería La Culpa’, por $95.000 pesos.