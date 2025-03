Figura de RCN estalló por comentarios homofóbicos a Emiro en ‘La Casa de los Famosos’

Ya pasó mes y medio desde el estreno de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que está en el ojo del huracán, luego de que una figura del canal y varios televidentes alzaran su voz de inconformismo por los de los que ha sido víctima Emiro Navarro.

Santiago Vargas, reconocido por ser parte del elenco de ‘Mañanas Express’ y ‘Buen día, Colombia’, fue el encargado de denunciar públicamente los mensajes que ‘La Abuela’ le dijo a Navarro recientemente, y lo hizo mediante varias de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 160.000 seguidrores,

En sus publicaciones, el presentador compartió un segmento en el que la creadora de contenido le pregunta a Emiro si él “¿Es gay? o ¿Qué es?“, a lo que el costeño solo contestaba “soy Emiro”. Pero esto no quedó allí, ya que Vargas dejó un extenso mensaje con el que espera generar conciencia a la audiencia.

“Si usted se identifica con estos”chistes" aún, revísese y edúqueles para que no los vuelva a hacer. Hasta aquí sentí la incomodidad de Emiro con este comentario homofóbico y no da risa. Lo único que deja en evidencia son unos vacíos internos y su falta de educación, hacerlos solo para ridiculizar a alguien y que se rían, demuestra lo poco que tiene en su cabeza y corazón. (...) No tienes que tener un título universitario, ni 10 años o 50 años. Hay algo básico que se enseña en casa, eso se llama respeto", manifestó.