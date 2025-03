Yeison Jiménez confesó el calvario que vivió con su mamá por una mala cirugía, “muchas mujeres murieron”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en la industria, teniendo en cuenta que los inicios de su carrera no fueron para nada sencillo, trabajando en complejos roles y gracias a su esfuerzo, dedicación y ganas de salir adelante terminó llegando a la música, convirtiéndose en uno de los más grandes exponentes del género y por ende, llevando su música a diferentes lugares del mundo. Sin dejar de lado, que la estabilidad a nivel musical, también le permitió llevar a cabo otros proyectos, contando con varios negocios en Colombia y Estados Unidos actualmente. Sin embargo, la vida para el manzanareño no ha sido color de rosa y ahora, durante una entrevista, Jiménez, en medio del dolor, confesó el sufrimiento que vivió su mamá a causa de los biopolímeros.

¿Quién es la mamá de Yeison Jiménez?

La mamá de Yeison Jiménez es Luz Mery Galeano, quien estaría sobre sus 50 años de edad, la mujer desde la llegada tanto de Yeison como de Lina buscó darles la mejor vida posible, sin embargo, tuvo que atravesar por diferentes trabajos para mejorar su calidad de vida e incluso en pasadas apariciones Jiménez ha confesado que tuvo que empezar a trabajar desde muy corta edad con el fin de ayudar con los respectivos gastos de su hogar y por supuesto, ser un apoyo para su mamá, a quien le reitera su amor cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez estuvo haciendo parte del programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, donde se refirió a de manera clara por primera vez, es decir, que este proceso lo vivieron en el calor familiar debido a la preocupación y la tristeza que este trajo consigo. Todo inició con el deseo de la mamá de Yeison de realizarse una cirugía estética, sin embargo, esta no tuvo los resultados esperados, pues le inyectaron biopolímeros

“Llegaron las enfermeras ahí y yo quedé pegada con la cabeza a las rodillas. Sentía que mi espalda quedaba inmóvil, eso fue muy traumático”, agregó Luz Mery Galeano durante una entrevista para el año 2017.

“Eso fue un calvario, fue un tema que me marcó mucho a nivel personal, era muy joven y ver a tu mamá en unas condiciones que no quisieras ver. Este señor está preso porque no solamente mi mamá, sino también muchas mujeres murieron en las manos del hombre (…) En ese momento hasta ahora estaba empezando a crecer y una amiga le dije que conocía un cirujano, ella me pidió la plata y yo se la di (…) Tuve que esperar casi 8 años para volverla a operar, porque el daño fue tan fuerte que no le podían hacer nada, tenían que esperar a que todos los tejidos sanaran, la amarraron mucho. Todo es reconstructivo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.